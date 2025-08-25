به گزارش خبرنگار مهر، جابر علی محمدی ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه گفت: اولین سریال ملی استان با همکاری سیما فیلم تولید شده و به مرحله پخش رسیده است.

مدیرکل صدا و سیما استان سیستان و بلوچستان افزود: این سریال با حساسیت و کیفیت بالایی تولید شده است که اولین قسمت آن سوم شهریور ماه از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

وی بیان کرد: پیش تولید این سریال از اواسط شهریور ۱۴۰۳ شروع شده و از ۲۱ آذر ۱۴۰۳ تولید و فیلم‌برداری آن آغاز شده است؛ که با پایان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه فیلم برداری این سریال هم به اتمام رسید.

علی محمدی گفت: در این سریال بیش از ۷۰ نفر از بازیگران استانی و بومی نقش ایفا کرده‌اند و عوامل بومی در دیگر بخش‌های تولید سریال هم حضور دارند.

ایشان افزود: سریال بادار به ظرفیت‌های بومی و فرهنگی استان پرداخته است؛ این سریال تنها یک اثر نمایشی نیست بلکه یک پروژه فرهنگی برای معرفی آداب و رسوم بومی استان است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان بیان کرد: محور اصلی داستان این سریال گاو اصیل سیستانی و انقراض آن است اما به طور کلی در این سریال به هویت بومی و محلی مردم، خشکسالی سیستان، ریزگردها، گویش محلی، جذابیت گردشگری و… پرداخته شده است.

وی افزود: بادار یک اسم اصیل سیستانی به معنای ارباب است؛ در حوزه گویش در این سریال مشاور بومی لهجه و گویش بومی و محلی استفاده شده و به این موضوع به صورت ویژه توجه شده است.

علی محمدی در پایان گفت: با تولید این سریال نگاه جامعه هنری و دیگر مردم ایران نسبت به این استان و فرهنگ آن تغییر مثبت داشته است. علاوه بر بادار، دو سریال ملی ملک آباد و مه گنج هم در استان در حال تولید است که تهیه کنندگان این دو سریال بومی هستند. همچنین سریال استانی پنج ارغن در مرحله پیش تولید قرار دارد.

ایشان در پایان خاطرنشان کرد: سریال بادار از سوم شهریور ماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.