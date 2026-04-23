احداث کارخانه مدرن پسماند در بابل در انتظار همراهی مردم

به گزارش خبرنگار مهر،سید مصطفی میرتبار، فرماندار ویژه شهرستان بابل، با اشاره به تعطیلی قانونی سایت انجیلسی اظهار کرد: شهرستان بابل با وجود جمعیت بالا، در حال حاضر فاقد جایگاه مناسب برای دفن یا مدیریت اصولی پسماند است و این موضوع به یکی از چالشهای جدی منطقه تبدیل شده است.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده و اهتمام ویژه استاندار مازندران، برنامهریزی برای احداث یک کارخانه مدرن پسماند در سایت انجیلسی در دستور کار قرار گرفته؛ کارخانهای که بدون دفن زباله، تمامی پسماندها را بهصورت کامل پردازش کرده و با رعایت استانداردهای سختگیرانه زیستمحیطی، حتی امکان تولید گرانول را نیز فراهم میکند.
سید مصطفی میرتبار با اشاره به جلسه مشترک استاندار با امام جمعه بابل و دو نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست، بر ضرورت احداث این کارخانه مدرن و نجاتبخشی سایت انجیلسی تأکید شد و اعلام شد که استاندار و فرمانداری در انتظار نظر مساعد و همراهی مردم منطقه برای آغاز اجرای پروژه هستند.
فرماندار بابل خاطرنشان کرد: با وجود فراهم بودن زیرساختها و آمادگی کامل برای اجرای پروژه با مشارکت بخش خصوصی، به دلیل برخی بیاعتمادیهای گذشته، هنوز مقاومتهایی در منطقه وجود دارد که نیازمند تعامل و اقناع عمومی است.
وی تأکید کرد: این طرح یک فرصت مهم برای حل اساسی مشکل پسماند بابل است و «این فرصت تاریخی و بینظیر را نباید با بدبینی از دست داد»، چرا که در صورت از دست رفتن آن، ممکن است امکان تأمین منابع و اجرای چنین پروژهای در آینده فراهم نشود.
فرماندار بابل در پایان گفت: آمادگی داریم با حضور نمایندگان مردم و نهادهای مردمی در روند اجرا، شفافیت کامل ایجاد کنیم تا با اعتمادسازی، این پروژه مهم هرچه سریعتر عملیاتی و مشکل دیرینه زباله در بابل برطرف شود.
نظر شما