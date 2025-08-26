  1. دین و اندیشه
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۳

بازخوانی میشل فوکو در قالب درس گفتار تاریخ جنون

درسگفتار تاریخ جنون با عنوان «طبی‌سازی جنون: بازخوانی فوکو» با تدریس غلامحسین مقدم حیدری و علیرضا منجمی در شهریور و مهر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت حلقۀ فلسفۀ پزشکی بخش دوم درسگفتار تاریخ جنون با عنوان «طبی‌سازی جنون: بازخوانی فوکو» در شهریور و مهر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

مدرسان این درسگفتار غلامحسین مقدم حیدری و علیرضا منجمی دانشیاران پژوهشکده تاریخ و فلسفه علم پژوهشگاه علوم‌انسانی هستند.

در این درسگفتار که قرار است در چهار جلسه برگزار شود، فصول ۴ تا ۶ کتاب تاریخ جنون میشل فوکو تحلیل و نقد می‌شود.

این دوره که تا پایان قرن هجدهم را در برمی‌گیرد مربوط به زمانی‌ست که روان‌پزشکی هنوز متولد نشده اما فرآیند طبی‌سازی جنون آغاز شده است. پزشکی نگاه کردن به جنون نه فقط به عنوان بیماری جسم، بلکه به عنوان نشانه‌ای از اختلال در ذهن و اخلاق را شروع کرده است و جنون رفته‌رفته از طریق طبقه‌بندی‌ها وارد حوزه علم پزشکی می‌شود. رابطۀ قدرت بین پزشک و بیمار شکل می‌گیرد و درمان‌ها شکل جسمی و اخلاقی دارند. در سطح اجتماعی، جنون به‌مثابه یک خطر جمعی درک می‌شود و همین امر زمینه‌ساز نهادهای کنترل و روانپزشکی مدرن می‌شود.

برای ثبت‌نام در این درسگفتار به سایت فلسفه پزشکی به نشانی www.philosophyofmedicine.com مراجعه کنید.

