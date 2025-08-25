به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری عصر امروز دوشنبه در آئین افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای دولت در خوزستان، ضمن تبریک ماه ربیع الاول بیان کرد: سالروز شهادت دولتمردان مقتدر رجایی و باهنر را گرامی می‌داریم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی هر ساله دولتمردان فرصتی دست می‌یابند که دستاوردهای خود را نشان دهند، گفت: این امر لازم و واجبی است زیرا حق مردم است که از خدمات آگاه باشند و حق دولتمردان است که اقدامات خود را بازگو کنند.

وی با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری تصریح کرد: در ۱۲ روز جنگ، ملت ایران افتخار پیدا کرد بر متجاوزان و زورگویان جهانی غلبه و آنها را وادار به تسلیم کند که این به دلیل همدلی و همبستگی مردم، نیروهای مسلح و پشت سر مقام معظم رهبری بودن است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ملت ایران راز و رمز پیروزی را یافته اند و این همان راز موفقیت دولت است که باید یکدیگر را تأیید و حمایت کنیم، نتیجه این مسیر پیروزی ملت ایران مقابل دشمنان خواهد بود.

آیت الله حیدری ضمن قدردانی از استاندار خوزستان برای تلاش‌هایش در خصوص همه مسائل استان به خصوص دو مساله، اظهار کرد: یک موضوع پیگیری مطالبات مردم خوزستان پیرامون مصوبه مجلس برای راه اندازی فاز دوم طرح مقام معظم رهبری از شرکت توسعه نیشکر است که متأسفانه هیات دولت برخلاف این مصوبه به اشتباه بودجه را به صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی واریز کرده و حق خوزستان خورده شده است.

وی اضافه کرد: انتقال آب از سرچشمه‌های رودخانه‌ها اعلا موضوع دیگر است که اینها حق مردم خوزستان است و این میزان آب برای همه نیازهای خوزستان پاسخگو نیست، به لحاظ شرعی و قانونی انتقال به جای دیگر جایز نیست.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: ما به دولت می‌گوئیم که حرف استاندار، حرف همه مردم خوزستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه هفته دولت از سوم تا هفتم شهریور ماه با شعار کشوری «۱۲ ماه تلاش ۱۲ روز دفاع» و شعار استانی «خوزستان قلب ایران» در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اهواز دایر است.