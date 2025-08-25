به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کتابخانه سبز کشور با حمایت سید نجات حسینی، خیر فرهنگی و همکاری اداره کل کتابخانه‌های عمومی مازندران ساخته شده و به عنوان الگویی نوین در پیوند فرهنگ و محیط‌زیست شناخته می‌شود.

کتابخانه سبز ساری در زمینی به مساحت ۳۵۰ مترمربع و در دو طبقه احداث شده و شامل بخش‌های مختلفی از جمله مخزن کتاب، سالن مطالعه، بخش کودک و نوجوان، سالن جلسات و فضای کار اشتراکی است.

محمدعلی نوبخت فرماندار ساری شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: برای احداث و تجهیز این مجموعه اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان هزینه شد که هشت میلیارد تومان آن توسط خیر و دو میلیارد تومان دیگر از سوی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تأمین گردید. همچنین بهره‌برداری از این پروژه زمینه اشتغال مستقیم دو نفر را فراهم کرده است.

فرماندار مرکز مازندران، توسعه فرهنگی را زیربنای پیشرفت پایدار دانست و بر ضرورت مشارکت مردم و خیرین در اجرای چنین پروژه‌هایی تأکید کرد. وی افتتاح کتابخانه سبز ساری را نمونه‌ای روشن از همگرایی دولت و جامعه محلی در خدمت به آینده نسل جوان معرفی کرد.

وی گفت: ساری هم‌اکنون با دارا بودن کتابخانه‌های عمومی متعدد از جمله آزادگان، ابن‌شهرآشوب، شهید علمدار، کیمیا غلامی، عرب‌محله، کردخیل، اسبوکلا، فریم و کیاسر به یکی از قطب‌های ترویج فرهنگ مطالعه در مازندران تبدیل شده است.

وی افزود: علاوه بر این، پروژه‌هایی همچون کتابخانه مرکزی ساری و کتابخانه روستای بندارخیل نیز در حال احداث بوده و چشم‌انداز فرهنگی روشنی برای این شهرستان ترسیم می‌کنند.