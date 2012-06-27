تامین اعتبار تالار فرهنگی مرحوم کردان ساری/ افتتاح 8 تالار مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی فداکار ظهر چهارشنبه پس از بازدید از مراحل اجرای پروژه هنری مرحوم کردان افزود: افکار عمومی انتظار دارد تا این پروژه بر اساس زمان مقرر به بهره برداری برسد.

وی بیان داشت: با پیگیری استاندار و اداره کل ارشاد مازندران و خواست وزارتخانه، تالار ساری بدون محدودیت مالی باید به اتمام برسد.

فداکار با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای طرح های فرهنگی و هنری از فناوری نوین استفاده می کند، اظهار داشت: این تالار براساس استانداردهای بین المللی احداث می شود.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر کیفی سازی پروژه های فرهنگی تاکید کرد و گفت: پروژه های تالار مرکزی در دیگر استانها با پیشرفت فیزیکی مطلوبی همراه است.

وی به طرح، مطالعه و احداث 15 باب تالار مرکزی در 15 مرکز استان اشاره کرد و اظهار داشت: پیش بینی می شود تالار مرکزی شهرهای قم، ساری، یاسوج، اراک، رشت، یزد، کرمان و ارومیه تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

فداکار از آغاز عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی ساری به عنوان دیگر پروژه ملی مهم مرکز مازندران یاد کرد و گفت: پیمانکار این طرح انتخاب و کارگاه عملیات اجرا تجهیز شده است.

انجمن های فرهنگی هنری فضای مناسب ندارند



حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این مراسم به اهمیت ساخت تالار فرهنگی در ساری اشاره کرد و گفت: انجمن های مختلف فرهنگی و هنری استان با مشکل فضای مناسب مواجه هستند که امیدواریم این دغدغه ها پایان یابد.

وی با بیان اینکه دغدغه اصلی مسئولان و هنرمندان مازندران بهره برداری از تالار بزرگ مرحوم کردان ساری است افزود: تاخیر در اجرای این طرح با افزایش هزینه ها همراه خواهد بود که به نفع دولت و جامعه نیست.

ابراهیمی افزود: این تالار به عنوان طرح ماندگار دولت دهم بوده و باید با بهترین کیفیت ساخته شود و در زمان مقرر به بهره برداری برسد.

تالار مرکزی مرحوم کردان ساری در فضای عمومی سه هزار و 200 متر مربع شامل سه سالن که یک سالن آن 800 نفره و دو سالن 200 نفری خواهد بود، سالن مخصوص کودکان، کتابخانه، نگارخانه ها و اداری ساخته می شود.

ابراهیمی به احداث کتابخانه مرکزی ساری اشاره کرد و گفت: زمین هزار و 800 متری این طرح به پیمانکار واگذار شده است.

وی با بیان اینکه کتابخانه مرکزی ساری با زیر بنای هزار و 200 متر مربع در پنج طبقه ساخته می شود، ادامه داد: این کتابخانه دارای سالن های مطالعه فردی و گروهی است.