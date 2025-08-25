به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی طی اطلاعیه ای خطاب به همه کارفرمایان اعلام کرد: با عنایت به تعطیلات اجباری پایان مرداد و ابتدای شهریور ماه به دلیل ناترازی انرژی و متعاقباً ترافیک کاری که موجب اختلال در سیستم و عدم امکان ارسال لیست و پرداخت حق بیمه تیرماه برخی کارفرمایان شده است، به منظور جلوگیری از احتساب جریمه‌های قانونی، مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه، استثنائاً تا پایان روز سه شنبه چهارم شهریور تمدید می‌شود.