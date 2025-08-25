  1. جامعه
تمدید مهلت ارسال‌لیست و پرداخت حق‌بیمه تامین‌اجتماعی برای کارفرمایان

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: با توجه به تعطیلات اجباری پایان مرداد و ابتدای شهریور مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه، استثنائاً تا پایان روز سه شنبه چهارم شهریور برای کارفرمایان تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی طی اطلاعیه ای خطاب به همه کارفرمایان اعلام کرد: با عنایت به تعطیلات اجباری پایان مرداد و ابتدای شهریور ماه به دلیل ناترازی انرژی و متعاقباً ترافیک کاری که موجب اختلال در سیستم و عدم امکان ارسال لیست و پرداخت حق بیمه تیرماه برخی کارفرمایان شده است، به منظور جلوگیری از احتساب جریمه‌های قانونی، مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه، استثنائاً تا پایان روز سه شنبه چهارم شهریور تمدید می‌شود.

