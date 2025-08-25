  1. استانها
قزوین- نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس گفت: وفاق و انسجام در استان به‌خوبی برقرار شده و استاندار با مدیریت هوشمندانه توانسته این فضا را تقویت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار آبنوش دوشنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش استان قزوین با اشاره به نقش بنیادین آموزش در ساختار اجتماعی کشور اظهار کرد: نخستین وظیفه هر نظام، ایجاد بازدارندگی، سلامت عمومی و آموزش فراگیر است. در این میان، شورای آموزش و پرورش نقشی محوری و تعیین‌کننده دارد.

وی با تأکید بر فضای همدلانه استان قزوین افزود: وفاق و انسجام در استان به‌خوبی برقرار شده و استاندار با مدیریت هوشمندانه توانسته این فضا را تقویت کند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که این انسجام را زیر سوال می‌برند، در واقع به منافع ملی آسیب می‌زنند.

آبنوش در ادامه به اهمیت دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب بارها بر تقویت این دانشگاه تأکید کرده‌اند. تربیت نسل جوان کشور در دستان دانشجویان این دانشگاه است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان، عمل به بیانیه گام دوم انقلاب را وظیفه‌ای مشترک برای همه مسئولان دانست و خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش باید در مرکز تحقق این بیانیه قرار گیرد چراکه مسیر پیشرفت کشور از تربیت صحیح نسل آینده آغاز می‌شود.

