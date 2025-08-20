هوای غبارآلود کرمانشاه تا فردا ادامه دارد

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته از تازه‌ترین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، هوای استان همچنان تا اواسط وقت فردا (پنجشنبه) کم و بیش غبارآلود خواهد بود.



وی با اشاره به اینکه شدت غبار در ساعات ابتدایی روز بیشتر خواهد بود، گفت: همانند روال معمول، غبار در نیمه غربی استان به‌ویژه در مناطق مرزی نمود بیشتری خواهد داشت و شرایط جوی در این نواحی بیش از سایر نقاط استان تحت تأثیر قرار می‌گیرد.



زورآوند با بیان اینکه روند تغییرات جوی در روزهای آینده آرام‌تر خواهد بود، افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها از روز جمعه تا حداقل یکشنبه هفته آینده، به استثنای غبار رقیق به‌ویژه در نواحی مرزی، پدیده قابل توجه دیگری برای جو استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط نسبتاً پایداری در بیشتر مناطق استان برقرار خواهد بود.



وی در خصوص تغییرات دمایی استان نیز توضیح داد: بیشینه دمای هوا تا پایان هفته، به‌ویژه در نیمه غربی، به‌تدریج کاهش خواهد یافت، اما در روزهای شنبه و یکشنبه دوباره شاهد افزایش مختصر دما در نیمه غربی خواهیم بود. این در حالی است که در سایر نقاط استان تغییرات محسوسی در دمای هوا رخ نخواهد داد.



مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان به وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و گفت: قصرشیرین با ثبت دمای ۴۳ درجه سانتی‌گراد و سرپل‌ذهاب با ۴۲ درجه، به‌عنوان گرم‌ترین نقاط استان گزارش شدند.