پایداری جوی در کرمانشاه تا پایان هفته

علیمحمد زورآوند، مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین دادههای هواشناسی، تا روز پنجشنبه پدیده قابل ملاحظهای برای جو استان پیشبینی نمیشود و شرایط پایدار بر منطقه حاکم خواهد بود.
وی افزود: به دنبال این وضعیت، از روز جمعه تا شنبه هفته آینده، با ورود موجی کوتاه، در برخی ساعات شاهد رشد ابر و تشدید نسبی وزش باد در سطح استان خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: تا روز شنبه، دمای هوا در نیمه شرقی و نواحی مرکزی استان بهتدریج کاهش مییابد، اما در نیمه غربی و مناطق شمالی تغییر محسوسی نخواهد داشت.
زورآوند در پایان گفت: بر اساس تحلیلهای فعلی، از ابتدای هفته آینده نیز شرایط نسبتاً آرامی در جو استان پیشبینی میشود.
