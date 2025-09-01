علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار داشت: بر اساس بررسی دادههای هواشناسی، از امروز (دوشنبه) تا شنبه هفته آینده، شرایط آب و هوایی استان به طور عمده صاف تا کمی ابری خواهد بود که در برخی ساعات با وزش باد و رشد ابر همراه میشود.
وی افزود: تغییرات دمایی نیز در روزهای آتی متفاوت خواهد بود؛ بهطوری که در مناطق گرمسیر استان، دمای هوا امروز (دوشنبه) به طور نسبی کاهش مییابد، اما در سایر نقاط تغییر محسوسی در دما تا روز چهارشنبه مشاهده نخواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: از روز پنجشنبه تا شنبه، کاهش مختصر دمای هوا در غالب نقاط استان بهویژه در روزهای پایانی هفته مورد انتظار است؛ هرچند این کاهش دما شامل نواحی شرقی استان نخواهد شد و در این مناطق شرایط دمایی تقریباً ثابت خواهد ماند.
زورآوند با اشاره به وضعیت دمایی شهرستانهای استان یادآور شد: قصرشیرین با ۴۳ درجه سانتیگراد و سرپل ذهاب با ۴۲ درجه سانتیگراد بهعنوان گرمترین نقاط استان کرمانشاه در روز جاری گزارش شدهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی پیشبینیشده، توصیه میشود کشاورزان، بهرهبرداران و مردم استان تدابیر لازم را در برنامههای روزمره و فعالیتهای مرتبط با شرایط جوی در نظر بگیرند.
نظر شما