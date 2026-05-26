لزوم تبدیل ساختمان مرجع دریایی بندرلنگه به نماد جنایات جنگی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک حسین عباسنژاد با فواد مرادزاده فرماندار شهرستان بندرلنگه به منظور بررسی وضعیت زیرساختها و گزارش اقدامات انجامشده در جنگ اخیر برگزار شد.
در ابتدای این دیدار فرماندار شهرستان بندرلنگه با اشاره به نقش حیاتی بنادر در مدیریت بحرانهای اخیر اظهار داشت: با توجه به نوع فعالیت و مسئولیتهای حاکمیتی، مجموعهی بنادر بیشترین تأثیرگذاری را در سطح شهرستان در ایام جنگ داشتند.
فواد مرادزاده وفاق و همدلی میان سازمانها و جامعه محلی را رمز موفقیت در عبور از شرایط سخت دانست و افزود: آنچه در این ایام بیش از هر چیز تبلور یافت، روحیه همکاری مردم و مسئولان بود که آثار و برکات ماندگاری را رقم زد.
وی با بیان اینکه با تدابیر اتخاذ شده و رعایت دقیق الزامات پدافند غیرعامل، شاهد کمترین صدمات جانی در این حوزه بودیم، اظهار کرد: با استقبال از پیشنهاد یکی از شهروندان بندرلنگه مبنی بر حفظ میراث دفاعی منطقه پیشنهاد میشود ساختمان «مرجع دریایی» به عنوان نمادی از جنایات جنگی آمریکایی- صهیونیستی و همچنین مکانی برای بیان ایستادگی و مقاومت مردم لنگه حفظ شود تا حقایق این دوران پیشروی آیندگان قرار گیرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز ضمن تجلیل از حمایتهای فرماندار بندرلنگه به عنوان نماینده دولت در منطقه غرب استان، به تبیین اهمیت مستندسازی وقایع اخیر پرداخت و گفت: تجربیات گرانبهایی که در ایام جنگ رمضان به دست آمد، نباید فراموش شود؛ این تجربیات باید مکتوب شده و به عنوان مشعل راه در امور پیشرو و برنامهریزیهای کلان قرار گیرد.
حسین عباسنژاد با راهبردی دانستن جایگاه بنادر غرب استان از منظر حاکمیتی و ایمنی تردد دریایی، تصریح کرد: بازسازی نقاط آسیبدیده و استمرار چرخه عملیات در این مناطق در اولویت اصلی قرار دارد.
وی ادامه داد: ۷۰ درصد کالاهای ملوانی با تکیه بر جامعه محلی و بخش عمدهای از سفرهای بینالمللی از مسیر بنادر غرب این استان صورت انجام میشود که نشاندهنده وزن اقتصادی و اجتماعی این منطقه است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان بر رویکرد نوین در بازسازیها تأکید کرد و افزود: نوسازی نقاط آسیبدیده صرفا یک ترمیم ساده نیست؛ بلکه این اقدام با بهرهگیری از روشهای جدید مهندسی و نرمافزارهای روزآمد دنیا انجام میشود تا شاهد بنادری هوشمندتر و مقاومتر باشیم.
