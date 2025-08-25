به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا پس از دیدار تیمش با پرسپولیس تهران در نشست خبری اظهار کرد: بازی امروز از بهترین تجربههای دوران مربیگریام بود. با وجود احترام به پرسپولیس و تبریک بابت پیروزی، باورم نمیشود که چنین مسابقهای را باختیم. بازیکنانم فوقالعاده کار کردند، موقعیتهای پرشمار خلق کردند، مالکیت توپ خوبی داشتند و تا آخرین لحظه جنگیدند. اگرچه در دقایق پایانی احساسی شدند و چند ضدحمله به حریف دادیم، اما در مجموع نمایش سپاهان یکی از بهترین بازیهای سالهای اخیر بود.
او با قدردانی از هواداران سپاهان ادامه داد: واقعاً بابت حمایت بیامان هواداران شرمنده شدم. آنها تا لحظه آخر پشت تیم بودند و امیدوارم بدانند که ما همه تلاش خود را میکنیم تا امتیازهای از دست رفته را جبران کنیم، هرچند مسیر سختی در پیش داریم.
نویدکیا در واکنش به پرسشی درباره مشکلات دفاعی سپاهان بیان کرد: این موضوع را قبول دارم. ما از سیستمی محتاط که بیشتر به دنبال نباختن بود فاصله گرفتیم و حالا هجومیتر بازی میکنیم. طبیعی است که در ضدحملات آسیبپذیر باشیم. در همین بازی هم این مسئله رخ داد. وظیفه ماست که در کادر فنی یکی یکی این مشکلات را حل کنیم.
او درباره ارسالهای مکرر تیمش به محوطه جریمه پرسپولیس گفت: در دقایق پایانی احساسی شدیم و از هر نقطه زمین ارسال میکردیم که کمکی نکرد. اما تا قبل از آن مجبور بودیم از کنارهها استفاده کنیم چون پرسپولیس مرکز زمین را کاملاً بسته بود. حتی شوتهای زیادی زدیم اما اغلب به مدافعان خورد. این هم بخشی از فوتبال است و باید منطقیتر عمل کنیم.
سرمربی سپاهان تغییرات زیاد در ترکیب تیمش را یکی از دلایل اصلی دشواری کار دانست و توضیح داد: نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد ترکیب اصلی تغییر کرده است. دروازهبان عوض شده، چند بازیکن اصلی از جمله محبی جدا شدند، محمد کریمی مصدوم شد، لیموچی هم آسیب دید و شکاری هم تیم را ترک کرد. این تغییرات ناخواسته بود و کار را سخت کرده است. با این حال بازیکنان جدید تلاش زیادی میکنند تا با شرایط تیم وفق پیدا کنند.
نویدکیا همچنین درباره احسان حاجصفی گفت: او سالها در اروپا بازی کرده و حالا در پست متفاوتی به کار گرفته میشود. شاید اشتباهات جزئی داشته باشد اما باید به او زمان داد تا خودش را با شرایط جدید وفق دهد. حاجصفی بهعنوان کاپیتان همه توانش را میگذارد و ما باید حمایتش کنیم.
وی در ادامه با اشاره به رکورد چهار برد متوالی سپاهان برابر پرسپولیس در فصل گذشته اظهار کرد: شاید همین موضوع باعث شد بازیکنان بیش از حد به هم بریزند. به آنها حق میدهم اما فوتبال همین است. نباید به گذشته تکیه کنیم. امروز هم موقعیتهای زیادی داشتیم اما استفاده نکردیم و این یک واقعیت است.
نویدکیا درباره آینده آریا، بازیکن جوان تیمش گفت: او یکی از بهترین استعدادهای فوتبال ایران است و آینده درخشانی دارد. اگرچه به خاطر شرایط بازی در چند دیدار اخیر کمتر استفاده شد اما در تمرینات فوقالعاده کار میکند و مطمئناً فرصت بیشتری خواهد گرفت.
سرمربی سپاهان در پایان تأکید کرد: من همیشه ترجیح میدهم تیمم فوتبال جذاب و هجومی ارائه کند نه اینکه فقط نتیجهگرا باشد. شاید خیلیها بگویند نتیجه مهمتر است اما اگر ما این مدل بازی را کنار بگذاریم فوتبال کشورمان عقب میرود. نگرانم که نسل بعدی فوتبالیستهای تراز اول ایران کمتعداد باشد چون اغلب تیمها به سبک دفاعی روی آوردهاند. سپاهان همیشه باید فوتبال بازی کند، حتی اگر گاهی نتیجه به سودمان نباشد.
