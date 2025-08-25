به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهر انگیز دوشنبه شب در مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان دشتی ضمن تبریک هفته دولت، با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره رئیسجمهور، وی را فردی پرتلاش و پیگیر دانست و بر ضرورت حمایت از دولت تأکید کرد.
وی با گرامیداشت یاد شهید رجایی، اظهار کرد: شهید رجایی در کنار مردم بود، نسبت به بیتالمال حساسیت ویژه داشت و سادهزیست بود و امروز مردم قدردان او هستند. ما نیز باید با مردم و برای مردم باشیم، چرا که مردم همواره پشتیبان نظام هستند.
رئیس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به معرفی ابراهیم فقیه به عنوان رئیس نمونه زندان کشور، این موفقیت را مایه تقدیر دانست و از خدمات علیرضا انصاریفر رئیس پیشین دادگستری شهرستان به عنوان فردی انقلابی، متدین و مردمدار تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه جذب قضات بومی در سفر اخیر حجتالاسلام اژهای به استان محقق شده است، افزود: در حال حاضر ۲۰۰ قاضی در استان فعالیت دارند و سال آینده ۵۰ قاضی دیگر نیز به این مجموعه افزوده خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان بر ضرورت رعایت تکریم و احترام مردم از سوی قضات تأکید کرد و گفت: مردم استان در صیانت و قدرشناسی زبانزد خاص و عام هستند. وی با اشاره به مشکلات متعدد در حوزه اسناد مالکیت در استان، بیان داشت: پیگیریهای متعددی در این زمینه انجام شده و در تلاشیم مشکلات مردم هرچه سریعتر برطرف شود.
رئیس کل دادگستری استان همچنین خواستار تسریع در رسیدگی به پروندههای باقیمانده در شهرستانها شد و گفت: اشتغال بومیان در صنعت نفت از موضوعاتی است که به طور جدی پیگیری میشود و سرکشی از خانوادههای زندانیان نیز به صورت مستمر انجام میگیرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و کمک خیرین به زندانیان، اظهار داشت: با جمعآوری ۷۳ میلیارد تومان کمک، تعداد زیادی از زندانیان جرایم غیرعمد آزاد شدهاند.
در پایان این مراسم، از زحمات علیرضا انصاریفر تقدیر شد و حجتالاسلام جمال مهدوی به عنوان رئیس دادگستری شهرستان دشتی معرفی شد.
