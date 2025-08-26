  1. استانها
تصویب فوری مصوبات بازسازی استادیوم شهید امینی میناب به دستور استاندار

بندرعباس-معاون استانداری هرمزگان از تصویب مصوبات فوری برای بازسازی کامل استادیوم شهید امینی میناب خبر داد و گفت: آب‌رسانی به این استادیوم طی ۴۸ ساعت آینده انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور، معاون استانداری هرمزگان، در جلسه‌ای با اعلام این خبر گفت: مصوبات اصلی شامل آب‌رسانی به استادیوم با ظرفیت دو اینچ در مدت ۴۸ ساعت توسط شرکت آب و فاضلاب استان، واگذاری اعتبار بازسازی کامل به شهرداری میناب، و اجرای پروژه‌ای شامل اصلاح چمن و سیستم آبیاری، آسفالت دور زمین، بازسازی سرویس‌های بهداشتی، اتاق داوران و رختکن، و همچنین اصلاح ورودی و خروجی استادیوم است.

وی با اشاره به دستور مستقیم استاندار هرمزگان تأکید کرد: پروژه‌های ورزشی در اولویت قرار دارند و توجه ویژه‌ای به نیازهای جوانان می‌شود. از تمام دستگاه‌های مرتبط نیز خواسته شده تا با همدلی و همکاری، اجرای سریع این مصوبات را فراهم کنند.

فرماندار ویژه و شهردار میناب نیز از این تصمیم استقبال کرده و وعده دادند با نظارت مستقیم و بسیج امکانات، پروژه را با کیفیت مطلوب و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسانند. این اقدام نشان‌دهنده تعهد مدیران به توسعه زیرساخت‌های ورزشی و ارائه خدمات بهتر به ورزشکاران و جامعه محلی است.

