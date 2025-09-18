به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از ورزشگاه شهید امینی میناب اظهار کرد: بازسازی استادیوم شهید امینی یکی از موضوعات مهم برای ارتقای ورزش شهرستان میناب است.
وی بر همکاری دستگاهها برای ارتقای زیرساختهای ورزشی جهت فراهم شدن امکان میزبانی از مسابقات لیگ دسته سه و دسته چهار کشور تأکید کرد و افزود: آمادهسازی استادیوم جهت میزبانی مسابقات فوتبال لیگ سه و چهار کشور در حال انجام است و به منظور پیشبرد سریع پروژه، آبرسانی با ظرفیت دو اینچ توسط شرکت آب و فاضلاب استان انجام شده است.
رادمهر عنوان کرد: پروژه بازسازی این ورزشگاه کاملاً به شهرداری میناب واگذار شده است و طی این طرح اصلاح چمن و سیستم آبیاری، آسفالت دور زمین، بازسازی سرویسهای بهداشتی، اتاق داوران و رختکن، و همچنین اصلاح ورودی و خروجی استادیوم انجام میشود.
فرماندار ویژه میناب همچنین از دستور مستقیم استاندار هرمزگان مبنی بر در اولویت قرار داشتن پروژههای ورزشی و توجه ویژه به نیازهای جوانان خبر داد و گفت: دستگاههای مرتبط باید با همدلی و همکاری، اجرای سریع این مصوبات را فراهم کنند.
