به گزارش خبرنگار مهر، سعید هراتی، در گفتگو با خبرنگاران با انتقاد از روند کند تصمیمگیری در خصوص طرحهای عمرانی و گردشگری این شهرستان، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژهها و حمایت قوی از سوی مسئولان تأکید کرد.
وی با اشاره به مشکلات جدی موجود در حوزه ساختوساز گفت: ما شاهد این هستیم که پس از ۲۷ سال از آغاز طرحها، هیچگونه تحول مثبتی در شهرستان ایجاد نشده و ساختمانها و مصالح بهطور غیرقانونی به سرقت میروند. حالا این وضعیت باید تغییر کند.
فرماندار بندرگز در ادامه با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در فرآیندهای اجرایی، افزود: طرحهای گردشگری و اقتصادی در بندرگز نیازمند حمایت قوی مردمی هستند. اگر مردم پشت طرحها نباشند، هیچچیز به نتیجه نمیرسد. به همین دلیل، آمادگی داریم که هرگونه طرح و پروژهای را که به نفع مردم باشد، اجرا کنم.
هراتی با اشاره به تجربههای گذشته شهرستان بندرگز در جذب گردشگران و رونق اقتصادی، خاطرنشان کرد: در گذشته بندرگز شهری فعال و پویا بود که از آن بهعنوان مقصد توریستی مهم یاد میشد، اما متأسفانه اکنون با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنیم. پروژههایی که زمانی برای ارتقای این شهرستان آغاز شد، اکنون به دلیل بیتوجهی و عدم هماهنگیهای لازم در وضعیت تعطیلی قرار دارند.
وی همچنین از وضعیت بحرانی سرقت مصالح و تخریب پروژههای نیمهتمام در شهرستان انتقاد کرد و گفت: آهن و مصالح ساختمانی در حال سرقت هستند و این وضعیت باید هر چه سریعتر به حالت عادی بازگردد. ما نمیتوانیم منتظر بمانیم که همهچیز به خودی خود حل شود. باید تصمیمات قوی و اجرایی گرفته شود.
فرماندار بندرگز گفت: تنها با همت و همکاری تمامی مسئولان، تیمهای اجرایی و مردم، میتوان به آیندهای بهتر برای بندرگز و استان گلستان دست یافت.
