علی طلوعی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بهبود شرایط حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهران، از اجرای پروژه‌های زیرساختی گسترده در استان تهران خبر داد.

طلوعی در ادامه بیان کرد: با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های زیرساختی و فنی، مسیر توسعه مشخص بوده و نقشه راه روشنی برای ارتقا گردشگری و میراث فرهنگی استان تهران در دست اجراست.

وی با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری افزود: هم‌اکنون ۱۵ پروژه هتل پنج‌ستاره و چند مجتمع گردشگری بزرگ‌مقیاس در حال اجراست که ظرفیت اقامتی و تفریحی پایتخت را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

مدیرکل اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران به وضعیت بحرانی چشمه علی در شهرری اشاره کرد و گفت: رگ آب این چشمه قطع شده و با تشکیل کارگروه تخصصی و همکاری نهادهایی همچون دادستانی، شهرداری و مترو، در حال انجام مطالعات فنی برای بازگرداندن آب به چشمه هستیم، پیش‌بینی می‌شود تا بهمن‌ماه نتیجه نهایی اعلام شود.

طلوعی همچنین به برنامه‌های هفته دولت اشاره کرد و گفت: در این هفته، تمامی موزه‌ها و بناهای تاریخی استان تهران به صورت رایگان میزبان خانواده‌ها خواهند بود و بیش از ۳۱ پروژه میراث فرهنگی و گردشگری در سطح استان تهران افتتاح می‌شود.

وی درباره چالش‌های منطقه شمیرانات افزود: با وجود سرانه‌های مطلوب خدماتی، ممنوعیت ساخت‌وساز طبق بند ۱۳ شورای عالی امنیت ملی، مانعی برای توسعه گردشگری است، امیدواریم با بهره‌گیری از معماری مدرن و فناوری‌های هوشمند، ضمن حفظ منابع آبی، زیرساخت‌های گردشگری در این منطقه توسعه یابد.

طلوعی در پایان ابراز امیدواری کرد که با حمایت استانداری تهران و همکاری نهادهای ذی‌ربط، مسیر توسعه پایدار گردشگری و میراث فرهنگی استان تهران هموارتر شود.