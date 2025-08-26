۶ طرح عام المنفعه همزمان با هفته دولت در آستارا افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی درمانی» فرماندار آستارا بعد از ظهر سه شنبه در آئین افتتاح پروژههای سومین روز از هفته دولت با اشاره به افتتاح یک واحد مسکن مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) در روستای مشند، اظهار کرد: این واحد مسکونی با زیربنای ۴۴ متر مربع و با اعتبار پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال احداث و تحویل مددجو شد.
فرماندار آستارا با اشاره به دیگر پروژههای عمرانی مورد بهرهبرداری قرار گرفته در روز سوم هفته دولت گفت: خاکریزی، تعریض و زیرسازی برای اجرای آسفالت، اجرای پل و دیوار حائل کنار رودخانه در روستای دمیر اوغلی کش، پروژههای عمرانی دهیاریهای سیج، گیلده و حیران شامل خاکریزی، تعریض و زیرسازی معابر و نصب دوربین پایش تصویری از پروژههایی است که امروز به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: برای اجرای این پروژهها در مجموع ۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال هزینه شده و اعتبارات این طرحها از محل منابع فرمانداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاریها تأمین شده است.
درمانی در پایان بر اهمیت ارتقا سطح خدمات و زیرساختهای روستایی تأکید کرد و گفت: اجرای این پروژهها میتواند به ایجاد اشتغال، افزایش امنیت و بهبود کیفیت زندگی مردم در مناطق روستایی کمک شایانی کند.
