۴ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۲

آغاز عملیات اجرایی دو پروژه تأمین آب شرب در شهرستان فارسان

فارسان-مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با دومین روز هفته دولت، آئین کلنگ‌زنی دو پروژه مهم تأمین آب شرب شهرستان فارسان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم صادقی صبح سه‌شنبه در آئین کلنگ‌زنی دو پروژه مهم تأمین آب شرب شهرستان فارسان با اشاره به پروژه‌های در دست اجرای شهرستان به‌ویژه سد غدیر باباحیدر و خطوط انتقال آب شرب آن، اظهار کرد: شرکت آب منطقه‌ای استان در راستای تأمین آب شرب سالم و پایدار از منابع آب سطحی و رفع تنش آبی شهرستان فارسان، با پیگیری‌های مستمر مسئولان استان و شهرستان به‌ویژه استاندار محترم و نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، ضمن اخذ مجوز و اعتبار در راستای تکمیل طرح سد غدیر باباحیدر و سامانه تصفیه و انتقال آب شرب اقدام کرده است.

وی تصریح کرد: تاکنون ۴۹ کیلومتر از خطوط اصلی و فرعی سد غدیر باباحیدر اجرا شده و این سد پیشرفت مناسبی داشته است.

صادقی ادامه داد: به‌منظور تکمیل سد غدیر باباحیدر و سامانه تصفیه و انتقال آب شرب و بهره‌مندی مردم شهرستان از سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته، فرآیند انتخاب پیمانکار برای اجرای تصفیه‌خانه آب شرب با ظرفیت ۴۵۰ لیتر در ثانیه و احداث مخزن آب پاک با حجم ۵ هزار مترمکعب انجام شده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای تکمیل این دو پروژه در مجموع ۹۲۰ میلیارد تومان است که ۸۵۰ میلیارد تومان آن به تصفیه‌خانه و ۷۰ میلیارد تومان به احداث مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی اختصاص یافته است.

