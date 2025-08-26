به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم تولایی دوشنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی سیمای خدمت و به مناسبت هفته دولت گفت: با حلول ماه ربیع‌الاول و فرا رسیدن روز کارمند، باید تلاش مضاعف برای توسعه استان ادامه یابد.

وی با اشاره به جایگاه اقتصادی مازندران افزود: استان در تولید برخی محصولات کشاورزی، خدمات و صنعت رتبه‌های اول تا چهارم کشور را داراست. سهم مازندران از ارزش افزوده کشاورزی ۸ درصد، صنعت ۱۳ درصد و خدمات ۷ درصد است و استان در رتبه هفتم تولید ناخالص داخلی کشور قرار دارد.

وی با اشاره به جایگاه اقتصادی مازندران گفت: استان در تولید برخی محصولات کشاورزی، خدمات و صنعت رتبه‌های اول تا چهارم کشور را داراست. سهم مازندران از ارزش افزوده کشاورزی ۸ درصد، صنعت ۱۳ درصد و خدمات ۷ درصد است و استان در رتبه هفتم تولید ناخالص داخلی کشور قرار دارد.

تولایی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری افزود: ۵۶۰ فرصت سرمایه‌گذاری اقتصادی شناسایی شده و ارزش آن‌ها بیش از ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو برآورد شده است. هدف این است که این ظرفیت‌ها به طرح‌های عملیاتی تبدیل شوند و زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای توسعه پایدار استان فراهم شود.

وی تأکید کرد که کشاورزی محور اصلی اقتصاد استان است و گردشگری، صنعت و اقتصاد دریامحور نیز فرصت‌های مهمی برای توسعه مازندران محسوب می‌شوند که در سیاست‌های توسعه‌ای استانداری مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران عملکرد یکساله دولت در حوزه اقتصادی استان را نیز تشریح کرد و گفت: در این مدت ۲۴۳ طرح اقتصادی به بهره‌برداری رسیده و بیش از ۵۰ هزار مجوز کسب و کار، ۱۸۲ موافقت اصولی و ۸۲ پروانه بهره‌برداری در بخش کشاورزی، ۶۶۷ جواز تأسیس صنعتی، ۳۲۲ پروانه بهره‌برداری صنعتی، ۷۴ طرح توسعه صنعتی، ۱۷۹ موافقت اصولی گردشگری و ۲۵۹۳ مجوز در حوزه صنایع دستی صادر شده است.

تولایی با اشاره به تشکیل هسته‌های مشورتی استانداری با همکاری دانشگاه‌ها توضیح داد: این گروه‌ها زمینه تصمیم‌گیری‌های علمی و مبتنی بر داده را در حوزه‌های اقتصاد دریامحور، گردشگری و توسعه بنادر فراهم کرده‌اند و به ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی‌ها کمک می‌کنند.