به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پروژه‌های مذکور شامل افتتاح پرورش ماهی در قفس، مزارع پرورش میگو، پرورش جلبک، ساخت زیستگاه مصنوعی از محل مسئولیت اجرایی شرکت پتروشیمی پلیمر آریاساسول و پروژه‌های ساخت و بهسازی اسکله‌های صیادی است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: اجرای این طرح‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، نقش مهمی در بهبود زنجیره ارزش آبزیان استان ایفا خواهد کرد.

امینی در ارتباط با افتتاح طرح پرورش ماهی در قفس گفت: دو طرح پرورش ماهی در قفس در شهرستان دیر با مجموع ظرفیت تولید ۵۰۰ تن ماهی دریایی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

وی همچنین در ارتباط با پروژه‌های پرورش میگو نیز توضیح داد: ۹ طرح پرورش میگو با سطحی نزدیک به ۳۰۰ هکتار در سایت رود شور شهرستان گناوه با سرمایه گذاری بخش خصوصی افتتاح خواهد شد.

وی افتتاح پرورش جلبک در شهرستان تنگستان را از دیگر پروژه‌ها عنوان کرد و گفت: با افتتاح این طرح ظرفیتی به اندازه ۱۲ تن جلبک اسپیرولینا به ظرفیت تولید استان اضافه خواهد شد.

مدیرکل شیلات بوشهر با اشاره به جایگاه ویژه این استان در حوزه صید و صیادی تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه صیادی و آبزی‌پروران، توسعه صادرات محصولات شیلاتی و ارتقای امنیت غذایی کشور خواهد بود، در همین راستا، پیگیری تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل و پشتیبانی این طرح‌ها در اولویت برنامه‌های شیلات استان قرار دارد.

وی گفت: افتتاح این پروژه‌ها نشان‌دهنده عزم جدی دولت در تقویت اقتصاد دریا پایه و حمایت از ظرفیت‌های بی‌بدیل بوشهر در حوزه شیلات و آبزی‌پروری است.

امینی همچنین از بهره برداری پروژه‌های عمرانی شیلات استان بوشهر گفت: در ایام هفته دولت یک پروژه محوطه سازی و احداث سایبان در جزیره شیف شهرستان بوشهر و همچنین سه پروژه احداث برج روشنایی در اسکله‌های چاه پهن، کری و خور شهاب شهرستان تنگستان، مجموعاً با ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال اعتبار بهره برداری خواهد شد.

امینی در ارتباط با پروژه احداث زیستگاه مصنوعی گفت: پروژه استقرار ۴۰۰ عدد سازه زیستگاه مصنوعی از محل مسئولیت اجتماعی شرکت پلیمر آریاساسول از پروژه‌های هفته دولت است که با یک تأخیر یک ماهه در مهر ماه سال جاری انجام می‌گیرد.