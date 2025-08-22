  1. استانها
  2. بوشهر
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱

۳ پروژه شیلاتی در تنگستان افتتاح می‌شود

۳ پروژه شیلاتی در تنگستان افتتاح می‌شود

بوشهر- مدیر شیلات شهرستان تنگستان گفت: هم‌زمان با فرارسیدن هفته دولت، سه پروژه شیلاتی در این شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر حبیبی عصر جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح این طرح‌ها اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل افتتاح واحد پرورش جلبک و بهسازی اسکله‌های صیادی است که اجرای آن‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، نقش مهمی در بهبود زنجیره ارزش آبزیان استان ایفا خواهد کرد.

وی افزود: با افتتاح واحد پرورش جلبک، سالانه ۱۲ تن به ظرفیت تولید جلبک اسپیرولینا در استان افزوده می‌شود.

مدیر شیلات شهرستان تنگستان با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در حوزه صید و صیادی تأکید کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی شیلاتی زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه صیادی و آبزی‌پروران، توسعه صادرات محصولات شیلاتی و ارتقای امنیت غذایی کشور خواهد بود.

وی بیان کرد: در این راستا عملیات برق رسانی و ایجاد روشنایی در اسکله‌های کری و چاه پهن اجرایی شده و همچنین پیگیری تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل و پشتیبانی از این طرح‌ها در اولویت برنامه‌های شیلات شهرستان قرار دارد.

کد خبر 6567969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها