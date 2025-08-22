به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر حبیبی عصر جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح این طرحها اظهار کرد: این پروژهها شامل افتتاح واحد پرورش جلبک و بهسازی اسکلههای صیادی است که اجرای آنها علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، نقش مهمی در بهبود زنجیره ارزش آبزیان استان ایفا خواهد کرد.
وی افزود: با افتتاح واحد پرورش جلبک، سالانه ۱۲ تن به ظرفیت تولید جلبک اسپیرولینا در استان افزوده میشود.
مدیر شیلات شهرستان تنگستان با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در حوزه صید و صیادی تأکید کرد: اجرای پروژههای عمرانی شیلاتی زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه صیادی و آبزیپروران، توسعه صادرات محصولات شیلاتی و ارتقای امنیت غذایی کشور خواهد بود.
وی بیان کرد: در این راستا عملیات برق رسانی و ایجاد روشنایی در اسکلههای کری و چاه پهن اجرایی شده و همچنین پیگیری تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل و پشتیبانی از این طرحها در اولویت برنامههای شیلات شهرستان قرار دارد.
