بودجه استان ایلام ۲۸۰ درصد رشد داشته است

ایلام - نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه استان ایلام ۲۸۰ درصد رشد داشته است.

فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش چشمگیر بودجه استان در سال گذشته گفت: برای نخستین بار، بودجه استان نزدیک به ۲۸۰ درصد رشد داشته که در بخش جداول پروژه‌ها نیز همین میزان افزایش اعمال شده است.

وی افزود: پروژه‌های پیوسته که از محل اعتبارات ملی تأمین می‌شوند، بیش از ۱۰۰ درصد رشد اعتباری داشتند و چندین پروژه جدید نیز به قانون بودجه افزوده شد.

نماینده مردم استان در ادامه، اشتغال جوانان را وابسته به حضور سرمایه‌گذاران دانست و تصریح کرد: سرمایه‌گذاری زمانی شتاب می‌گیرد که دستگاه‌های اجرایی موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران را برطرف کرده و با نگاه حمایتی، به درخواست‌ها و دغدغه‌های آنان پاسخ دهند.

