اتحاد مقدس ملت، به لطف الهی همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به مناسبت فرارسیدن هفته دولت پیامی صادر کرد.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَةٌ / نهجالبلاغه، نامه شماره ۵»
هفتهدولت یادآور مجاهدتهای خالصانه خادمان ملت و فرصتی برای قدردانی از تلاشهای صادقانه دولت در مسیر خدمت به مردم و اعتلای ایران اسلامی است.
حوزههای علمیه خواهران با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام رجایی، باهنر و رئیسی عزیز، مراتب تقدیر خود را از اقدامات ارزشمند دولتمردان جمهوری اسلامی ایران و شخص ریاست جمهوری که از سوی رهبری معظم انقلاب مزین به صفت پرکاری و پرتلاش شده است، ابراز میدارد.
در شرایط حساس اخیر، مدیریت هوشمندانه دولت در همراهی با نیروهای مسلح و همدلی با دیگر سران قوای کشور در عبور ایران اسلامی از بحران جنگ دوازده روزه و به ذلت کشیدن رژیم منحوس صهیونیستی نمونهای درخشان از تدبیر، ایستادگی و انسجام ملی بود که با هدایتهای حکیمانه مقام معظم رهبری و حضور حماسی ملت مبارز ایران به بار نشست و بار دیگر اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی را در برابر دشمنان به نمایش گذاشت و این اتحاد مقدس به لطف الهی همچنان ادامه دارد و باید با قوت ادامه پیدا کند تا امنیت، پیشرفت و ثبات کشور تضمین شود.
انتظار میرود دولت محترم با بهرهگیری از پشتکار و همت جهادی و استفاده از ظرفیت بزرگ حمایتهای مقام معظم رهبری از این دولت و بکارگیری افراد متخصص و متعهد به نظام اسلامی بتواند در تأمین نیازهای اساسی مردم گامهای مستحکمی بردارد و با حل مسائل اقتصادی، معیشتی و فرهنگی که دغدغه همه ملت ایران است به اعتماد و امید جامعه که در سایه این اتحاد مقدس به وجود آمده است پاسخگو باشد و زمینهساز رفاه و توسعه پایدار کشور گردد.
حوزههای علمیه خواهران ضمن تبریک هفته دولت که مصادف با ماه ربیع الاول میباشد، استمرار توفیقات دولت محترم در سایه عنایات الهی و توجهات حضرت ولیعصر (عج) تحت زعامت مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) را از درگاه ایزد منان مسئلت مینماید.
مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران کشور
