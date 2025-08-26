علی کریمدادی در گفت و گو با اشاره به اقدامات انجام شده در ۱۲ ماهه دولت چهاردهم، بیان کرد: از محل مالیات و عوارضی که از مودیان و فعالان اقتصادی استان دریافت می‌کنیم، مبلغ ۳۷۷ میلیارد تومان به حساب ۳۱ شهرداری استان بر اساس سرانه جمعیت واریز شده است.

وی ادامه داد: همچنین مبلغ ۲۰۸ میلیارد تومان به حساب دهیاری‌های استان، ۱۷ میلیارد تومان به حساب فرمانداری‌ها بابت روستاهای فاقد دهیاری و ۶۷ میلیارد تومان به حساب اداره‌کل امور عشایری استان واریز شده است.

کریمدادی با اشاره به پروژه‌های انجام شده از محل این عوارض، بیان کرد: احداث بوستان شهید احمدی روشن مهرشهر، احداث بوستان الهیه، احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی، بهسازی معابر روستایی، ایجاد دیوار ساحلی و احداث سالن‌های چند منظوره ورزشی از جمله طرح‌های اجرایی است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی، تجهیز ناوگان خدمات رسانی در حوزه عشایری، احداث آبشخور دامی و نصب توربین‌های بادی را از دیگر طرح‌های اجرایی از محل این درآمدها عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در حوزه مالیات سلامت، ۲۵۹ میلیارد تومان به حساب بهداشت و درمان واریز کردیم، افزود: همچنین مبلغ ۲۴ میلیارد تومان بابت توسعه ورزش همگانی واریز شده است.

کریمدادی با اشاره کردن طرح نشان دار کردن مالیات‌ها، بیان کرد: این طرح برای اولین بار از سال گذشته در استان آغاز شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری برای دومین سال متوالی ۲۷ طرح در استان با اعتبار ۴۰۸ میلیارد توان اعلام شد که مودیان مشمول تبصره ۱۰۰ تا پایان شهریور مال سال جاری فرصت دارند نسبت به انتخاب محل هزینه کرد مالیات خود اقدام کنند.