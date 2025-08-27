تخصیص ۱۲.۵ همت از محل درآمدهای مالیاتی برای اجرای طرح های هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمدادی ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: از محل ۱۰ درصد مالیات و عوارض، یک درصد به حوزه سلامت و حساب وزارت بهداشت، یک درصد دیگر به متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری، چهار درصد به عنوان مالیات و چهار درصد به عنوان عوارض به حساب شهرداریها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری واریز میشود.
وی با اشاره به واریزی ۴۰۵ میلیارد تومانی به حساب شهرداریهای استان در ۱۲ ماه گذشته، افزود: ۲۲۵ میلیارد تومان به دهیاریها و ۱۸ میلیارد تومان هم برای روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداریها واریز شده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی از واریز ۷۲ میلیارد تومان به حساب اداره کل امور عشایر استان برای خرید تجهیزات آبرسانی و پنلهای خورشیدی خبر داد و گفت: شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری، عوارض خود را به حساب همین پارکها پرداخت میکنند که مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در این زمینه واریز شده است.
وی افزود: در ۱۲ ماه گذشته، ۲۸۰ میلیارد تومان به حوزه سلامت و ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای توسعه ورزش همگانی به حساب آموزش و پرورش و ورزش و جوانان استان واریز شده است.
کریمدادی با اشاره به پرداخت ۱۲.۵ همت برای پروژههای هفته دولت و ۲.۵ همت برای دو باندهسازی راههای خراسان جنوبی، بر تأثیر آگاهی مؤدیان از چگونگی پرداخت مالیات تأکید کرد و گفت: به هزار و ۴۴۹ نفر مؤدی، به میزان هزار و ۳۲ نفر-ساعت و به هزار و ۶۲ نفر برای استفاده از پایانههای فروشگاهی آموزش دادهایم.
وی از صدور دو میلیون و ۶۰۷ هزار فاکتور سیستمی در پایانههای فروشگاهی استان در یک سال گذشته خبر داد و برگزاری جلسات مشترک با اتاق اصناف و برپایی ۴۹ میز خدمت در مصلّیهای نماز جمعه را از دیگر اقدامات این اداره کل دانست که به حل ۹۹ درصد مشکلات منجر شده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی از بخشودگی جرائم مالیاتی به میزان هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و معافیتهای مالیاتی به ارزش دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در استان طی یک سال گذشته خبر داد.
وی به راهاندازی سامانه تلفن گویای ۱۵۲۶ و سامانه گزارشات مردمی برای مقابله با فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته ۸۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مالیات مسترد شده است.
کریمدادی با اشاره به اجرای طرح «نشان کردن مالیات» برای اولین بار در راستای شفافیت مالیاتی، گفت: این طرح با دو هدف توجه به مناطق محروم و آگاهی مؤدیان از محل هزینهکرد مالیاتهایشان اجرا شده که بر اساس آن، ۲۶ طرح از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام و ۱۹۲ میلیارد تومان توسط پنج هزار و ۲۴۱ مؤدی اختصاص یافت.
وی افزود: ۱۰۴ میلیارد تومان برای ۵۴ درصد از این پروژهها در حوزههای آموزشی، پارک علم و فناوری و حمل و نقل تأمین شد و اعتبار ۱۱ پروژه به طور کامل در شهرستانهای استان فراهم شد.
به گفته وی، برای سال جاری ۲۷ پروژه در این زمینه پیشبینی شده و مؤدیان میتوانند محل هزینهکرد مالیات خود را برای اجرای پروژههای استان مشخص کنند.
کریمدادی با اشاره به تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی ماده ۱۰۰ برای اشخاص حقوقی، حقیقی و صاحبان املاک تجاری تا پایان شهریورماه، گفت: ۹۱ درصد از مؤدیان حقیقی اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کردهاند.
وی کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی به میزان پنج واحد و افزایش معافیت مالیاتی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان را از دیگر اقدامات در راستای کاهش هزینههای مؤدیان برشمرد.
نظر شما