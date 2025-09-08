دستگیری حفاران غیرمجاز میراث فرهنگی در شهرستان قلعه‌ گنج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید فاریابی، با تأکید بر تثبیت امنیت مواریث فرهنگی با استفاده از ظرفیت ارگانهای همیار و مشارکتهای اجتماعی گفت: برابر گزارش واصله از میراثبانان افتخاری و در هماهنگی با فرماندهی انتظامی شهرستان قلعهگنج، ۳ نفر حفار غیرمجاز در این شهرستان در حین ارتکاب جرم شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: متهمان دستگیرشده بههمراه ادله ارتکاب جرم با با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شدند.
فاریابی، تصریح کرد: حفاظت از میراثفرهنگی، پاسداری از هویت تاریخی و سرمایههای ملی یک سرزمین است و هرگونه دستاندازی سوداگران و حفاران غیرمجاز، زخمی بر پیکر فرهنگ و تاریخ ما است.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان افزود: برخورد قاطع با حفاران غیر مجاز میراث فرهنگی، تضمینی برای صیانت از اصالت، ماندگاری و انتقال این میراث به نسلهای آینده خواهد بود.
نظر شما