حوادث مردادماه در خراسان جنوبی ۲۰ درصد بیشتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اکبری صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این مدت ۱۱۳ حادثه به ثبت رسیده که عمده آن‌ها ترافیکی و موارد مفقودی بوده است.

وی گفت: در مجموع ۲۹۴ نفر حادثه‌دیده شناسایی شد که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است. از این تعداد ۱۹۶ نفر مصدوم بودند که ۳۸ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۲ نفر نیز در صحنه به صورت سرپایی مداوا شدند.

اکبری افزود: در مردادماه امسال ۱۵ نفر نیز در صحنه حوادث جان باختند. بیشترین حوادث مربوط به شهرستان‌های قاین و سربیشه است.

معاون امداد و نجات هلال احمر خراسان جنوبی گفت: ۴۰ درصد حوادث استان ترافیکی بوده و بیشترین آن به واژگونی و تصادف اختصاص دارد.

وی بیان کرد: پایگاه‌های امدادی سربیشه، سه‌راهی بشرویه و سه‌راهی کلاته نو بیشترین اعزام نیرو به حوادث را داشتند.

اکبری ادامه داد: در مردادماه ۵۱۱ نیروی عملیاتی شامل ۲۳۷ داوطلب و ۲۷۴ پرسنل در قالب ۱۸۸ تیم عملیاتی به کار گرفته شدند. همچنین ۱۷۵ دستگاه خودرو امدادی در این مدت مورد استفاده قرار گرفت.