۴۵ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق در بیرجند کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله دهقان ظهر پنج‌شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها بیان کرد: با دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری انواع سیگار خارجی قاچاق در یک واحد صنفی در سطح شهر بیرجند، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پس از بررسی و تحقیقات میدانی، محل نگهداری سیگارهای قاچاق شناسایی شد، ادامه داد: هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از این واحد صنفی، ۴۵ هزار نخ انواع سیگار خارجی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصاد خراسان جنوبی بیان کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.