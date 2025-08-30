  1. استانها
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳

سه دستگاه ماینر غیرمجاز در زیرکوه کشف شد

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان زیرکوه گفت: نیروهای انتظامی در عملیاتی در شهرستان زیرکوه موفق به کشف و ضبط سه دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کانال خبری پلیس خراسان جنوبی، سرهنگ هادی سلمانی از شناسایی و پلمب یک کارگاه غیرمجاز ماینینگ در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: در پی دریافت اخبار و اطلاعات مردمی، موضوع توسط مأموران مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

وی افزود: متعاقب انجام تحقیقات پلیسی، محل استقرار این دستگاه‌ها شناسایی و با کسب مجوز قضایی، عملیات پلمب محل و کشف سه دستگاه استخراج ارز دیجیتال انجام شد.

فرمانده انتظامی زیرکوه ارزش ریالی دستگاه‌های کشف شده را معادل پنج میلیارد ریال برآورد کرد و از دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.

به گفته وی، پرونده متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

