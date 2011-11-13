جایزه ویژه ایثار و شهادت به اثر تقدیری کتاب سال جمهوری اسلامی ایران اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آئین گشایش نوزدهمین دوره هفته کتاب که شنبه 21 آبانماه با حضور دکتر علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری ، دکتر حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت الاسلام قرائتی در تالار وحدت برگزار شد جایزه ویژه ایثار و شهادت از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به کتاب "پاسیاد پسرخاک" اهداء شد .

محمد علی فقیه مدیر کل انتشارات واطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت : بنیاد شهید به عنوان متولی فرهنگ ایثار و شهادت در راستای وظایف ترویجی و در جهت تشویق نویسندگان، پژوهشگران، هنرمندان و پدید آورندگان آثار فاخر در حوزه "ایثار ، جهاد و شهادت " همچنین ادبیات مستند، پژوهش های فرهنگی، اجتماعی و مرجع نگاری مربوط به انقلاب اسلامی و دفاع مقدس "، امسال و در سومین سال متوالی با همکاری دبیرخانه بیست و هشتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران اقدام به اهدای جایزه ویژه برای اثر تقدیری نموده که این جایزه به کتاب "پاسیاد پسر خاک "که با محوریت زندگی و زمانه حجت الاسلام سید علی اکبر ابوترابی ، توسط محمد قبادی نوشته شده است اهدا کرد.