به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای فرامین فرماندهی معظم کل قوا، کارکنان دریابانی استان با همکاری خوب مردم متدین و ولایتمدار با تمام توان با مخلان اقتصادی و قاچاقچیان برخورد قاطع خواهند کرد.

وی اضافه کرد: با اشرافیت اطلاعاتی و انجام اقدامات عملیاتی و تشدید کنترل ورود و خروج شناوران، تلاش دریابانان بر مبارزه جدی با قاچاق کالا، سوخت با توجه به پیامدهای سو اقتصادی قاچاق در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به دستگیری یک متهم، افزود: مأموران دریابانی موفق شدند یک فروند شناور بدون هیچ‌گونه مدارک قانونی بودن سوخت توقیف و هشت هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش تقریبی سه میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال کشف کنند.