ابلاغ ۲۴ راهنمای تجویز دارو و پروتکل درمانی

۲۴ راهنمای تجویز دارو و پروتکل درمانی در بازه زمانی خرداد و تیرماه ۱۴۰۴ به مراکز درمانی، سازمان‌های بیمه‌گر و محاکم قضائی سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، ساناز بخشنده، رئیس گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفت: این راهنماها شامل «راهنمای تجویز داروی رگورافنیب» و «راهنمای تجویز داروی تیوتپا» در حوزه سرطان، «شناسنامه و خدمت آزمایش آنتی‌مولرین هورمون (AMH)» در حوزه باروری و ناباروری، و همچنین ۲۰ پروتکل مدیریت درمان در حوادث ناشی از مواجهه با عوامل شیمیایی هستند.

گفتنی است کلیه این راهنماها به‌صورت برخط (آنلاین) از طریق تارنمای medcare.behdasht.gov.ir و همزمان در سایت نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده و دسترسی است.

