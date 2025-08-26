شهادت ۲۲ فلسطینی در حملات امروز رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در حملات امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه دست کم ۲۲ فلسطینی از جمله کودکان و زنان به شهادت رسیدند. در این حملات مرکز و جنوب نوار غزه با بمباران خانه‌ها و چادرهای پناهندگان مورد حمله قرار گرفت.

بیمارستان شهدای الاقصی تأیید کرد که یک زن فلسطینی و دخترش در حمله موشکی رژیم صهیونیستی به ساختمانی که پناهندگان را در غرب شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه پناه داده بود، به شهادت رسیدند.

بنا بر اعلام بیمارستان العوده، یک مرد فلسطینی و همسرش در بمباران چادر پناهندگان توسط یک پهپاد صهیونیستی در غرب اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه به شهادت رسیدند.

همچنین در اردوگاه النصیرات، فلسطینیان در بمباران چادر پناهندگان توسط یک پهپاد اسرائیلی در غرب اردوگاه زخمی شدند.

مجتمع پزشکی شفاء نیز اعلام کرد که در حملات رژیم صهیونیستی به یک آپارتمان مسکونی در خیابان الجلاء در شمال شهر غزه یک فلسطینی به شهادت رسیده و تعدادی زخمی شدند.

منابع پزشکی فلسطینی گزارش دادند که در بمباران صهیونیست‌ها به خانه‌ای در محله الصبره در جنوب شهر غزه ۷ فلسطینی به شهادت رسیدند و تعدادی نیز زخمی و مفقود شدند.

همچنین بمباران یک آپارتمان مسکونی در خیابان الجلاء در شمال شهر غزه منجر به شهادت یک فلسطینی و زخمی شدن چندین نفر دیگر شد.

همچنین مجتمع پزشکی ناصر در جنوب نوار غزه، اعلام کرد که بمباران یک چادر پناهندگان در مواصی القراره در شمال خان یونس منجر به شهادت ۶ فلسطینی از جمله یک مرد و همسرش و سه فرزندشان شد.

در شمال نوار غزه، یک منبع پزشکی در بیمارستان شیخ رضوان تأیید کرد که یک فلسطینی در حملات صهیونیست‌ها در منطقه جبالیا به شهادت رسیده و چند نفر دیگر زخمی شدند.

دیروز نیز منابع بیمارستانی در غزه گزارش دادند که ۶۱ فلسطینی در آتش ارتش اشغالگر صهیونیستی در نوار غزه به شهادت رسیدند که از جمله آنها ۱۴ نفر بودند که در صفوف کمک‌های انسانی قرار داشتند. ۶ روزنامه‌نگار نیز در حملات صهیونیست‌ها به بیمارستان ناصر در خان یونس به شهادت رسیدند.

رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نسل‌کشی را در غزه مرتکب می‌شود که شامل کشتار، گرسنگی، تخریب و آوارگی اجباری ساکنان آن است. این نسل‌کشی منجر به شهادت ۶۲۷۴۴ نفر و زخمی شدن ۱۵۸۲۵۹ فلسطینی شده است که بیشتر آنها کودکان و زنان هستند. بیش از ۹۰۰۰ نفر در این حملات مفقود، صدها هزار نفر آواره شده‌اند و قحطی در غزه تاکنون جان ۳۰۰ فلسطینی از جمله ۱۱۷ کودک را گرفته است.