به گزارش خبرگزاری مهر، امروز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، تفاهم‌نامه همکاری مشترک به منظور راه‌اندازی پست عشایر با هدف گسترش عدالت اجتماعی به امضای جهانبخش میرزاوند رئیس سازمان امور عشایر ایران و محمد احمدی مدیرعامل شرکت ملی پست ایران رسید.

با امضای این تفاهم‌نامه سه ساله که در قالب ۸ ماده تنظیم شده است، عشایر برای نخستین بار دارای کد پستی خواهند شد و به طور مستقیم از این حوزه خدمات دریافت می‌کنند.

در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه، رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: در هفته دولت، پست ویژه عشایر به صورت پایلوت در ۵ استان فارس، سیستان و بلوچستان، اردبیل، مازندران و کرمان کشور که اعلام آمادگی کرده‌اند، آغاز به کار می‌کند.

جهانبخش میرزاوند افزود: پست ویژه عشایر، خدمات، تجارت و دفاتر الکترونیکی (کافی نت)، پوشش خطوط تلفن همراه و شبکه فیبر نوری تا پایان دولت چهاردهم تا دل چادرهای عشایر راه پیدا می‌کند و بیشتر سکونتگاه‌ها و ایل‌راه‌های عشایری زیر پوشش قرار می‌گیرند.

وی با بیان این که جهان امروز جهان ارتباطات است، اظهار کرد: جامعه عشایر نیز نیاز به برخورداری از ارتباطات دارند و شرکت ملی پست می‌تواند در این حوزه به ما کمک کند.

رئیس سازمان شیلات ایران این اقدامات را در راستای عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی توصیف و تصریح کرد: رئیس جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی نیز بر خدمت‌رسانی به عشایر تاکید دارند.