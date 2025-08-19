  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۷

پست ویژه عشایر در هفته دولت راه‌اندازی می‌شود

پست ویژه عشایر در هفته دولت راه‌اندازی می‌شود

پست ویژه عشایر با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان امور عشایر ایران و شرکت ملی پُست ایران راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، تفاهم‌نامه همکاری مشترک به منظور راه‌اندازی پست عشایر با هدف گسترش عدالت اجتماعی به امضای جهانبخش میرزاوند رئیس سازمان امور عشایر ایران و محمد احمدی مدیرعامل شرکت ملی پست ایران رسید.

با امضای این تفاهم‌نامه سه ساله که در قالب ۸ ماده تنظیم شده است، عشایر برای نخستین بار دارای کد پستی خواهند شد و به طور مستقیم از این حوزه خدمات دریافت می‌کنند.

در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه، رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: در هفته دولت، پست ویژه عشایر به صورت پایلوت در ۵ استان فارس، سیستان و بلوچستان، اردبیل، مازندران و کرمان کشور که اعلام آمادگی کرده‌اند، آغاز به کار می‌کند.

جهانبخش میرزاوند افزود: پست ویژه عشایر، خدمات، تجارت و دفاتر الکترونیکی (کافی نت)، پوشش خطوط تلفن همراه و شبکه فیبر نوری تا پایان دولت چهاردهم تا دل چادرهای عشایر راه پیدا می‌کند و بیشتر سکونتگاه‌ها و ایل‌راه‌های عشایری زیر پوشش قرار می‌گیرند.

وی با بیان این که جهان امروز جهان ارتباطات است، اظهار کرد: جامعه عشایر نیز نیاز به برخورداری از ارتباطات دارند و شرکت ملی پست می‌تواند در این حوزه به ما کمک کند.

رئیس سازمان شیلات ایران این اقدامات را در راستای عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی توصیف و تصریح کرد: رئیس جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی نیز بر خدمت‌رسانی به عشایر تاکید دارند.

کد خبر 6565294

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها