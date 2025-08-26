پای تحریم آمریکا به اتحادیه اروپا هم باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه اروپا و مقامات کشورهای غربی همواره خود را نسبت به تحریم‌های آمریکا مصون دیده‌اند اما حالا رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قصد دارد تعدادی از مقامات اتحادیه اروپا را تحریم کند.

در واقع ترامپ به دنبال آن است تا کسانی که در تدوین قانون خدمات دیجیتال در اتحادیه اروپا نقش داشته‌اند را تحریم کند.

وی مدعی است که اجرای این قانون برای شرکت‌های آمریکایی هزینه زا است و پیش بینی می‌شود هر گونه تحریم علیه اروپایی‌ها به تشدید تنش بین دو سوی اقیانوس اطلس منجر شود.

منابع آگاه می‌گویند قرار است مقامات ارشد وزارت خزانه داری آمریکا در این زمینه تصمیم گیری کنند که احتمالاً بخشی از آن شامل اعمال محدودیت در صدور ویزا برای مقامات اروپایی است.

منابع مذکور می‌گویند که هنوز مشخص نیست که کدام مقامات اروپایی قرار است تحریم شوند اما آمریکایی‌ها هفته پیش یک نشست را در این زمینه برگزار کرده‌اند.

به طور کلی همین حالا هم به خاطر سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ و گلایه‌ها نسبت به برخورد با شرکت‌های آمریکایی در کشورهای اروپایی، روابط بروکسل با واشینگتن تا حدودی تیره شده است.