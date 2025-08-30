به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به‌رغم حکم دادگاه استیناف حوزه کلمبیا درباره غیرقانونی بودن بسیاری از تعرفه‌های اعمالی از سوی کاخ سفید بر واردات به آمریکا، تاکید کرد که این تعرفه‌ها به قوت خود باقی خواهند ماند.

وی دراین‌باره در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» نوشت: تمام تعرفه‌ها همچنان اجرایی هستند. امروز یک دادگاه استیناف به‌شدت حزبی، به غلط اعلام کرد که تعرفه‌های ما باید لغو شوند اما قضات می‌دانند که در نهایت ایالات متحده آمریکا برنده خواهد شد.

وی افزود: اگر این تعرفه‌ها حذف شوند، فاجعه‌ای محض برای کشور خواهد بود. چنین اتفاقی ما را از لحاظ اقتصادی ضعیف می‌کند و در حالی که ما باید قوی باشیم.

ترامپ ادامه داد: آمریکا دیگر کسری‌های تجاری گزاف و تعرفه‌های ناعادلانه و موانع تجاری غیرتعرفه‌ای اعمال‌شده از جانب سایر کشورها، چه دوست و چه دشمن را برنمی‌تابد. این حکم در صورت تایید، عملاً ایالات متحده آمریکا را ویران خواهد کرد.

وی همچنین اضافه کرد که دولت وی تصمیم دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا را از طریق دیوان عالی آمریکا به چالش خواهد کشید.