احسان موحدیان کارشناس امور بین‌المللی و منطقه قفقاز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستاوردهای سفر رئیس جمهور به ارمنستان و بلاروس گفت، این دو سفر دارای بخش‌های مشترکی بود. در سفر به ارمنستان، اگر اشتباه نکنم، ۱۲ سند همکاری امضا شد و در سفر به بلاروس نیز تقریباً به همین شکل، سند همکاری به ثبت رسید. آنچه از نظر شخص رئیس جمهور اهمیت داشت، بحث‌های مربوط به راه بود، یعنی ایجاد پل دوم مرزی در واقع ارس، زیرا ترانزیت کریدور شمال–جنوب ظرفیت و کشش کافی برای عبور تعداد زیاد کامیون و مسافر را نداشت. مدت‌ها بود این بحث مطرح بود و وزارت مربوطه باید پل را احداث می‌کرد که تأخیر زیادی در آن رخ داده بود، و در این سفر قول داده شد که این موضوع انجام شود.

وی افزود: بهبود وضعیت گمرک کامیونی که از چابهار و بندرعباس بار حمل می‌کند تا به ارمنستان و گرجستان برسد، به گونه‌ای است که اکنون ۱۰ تا ۱۲ روز طول می‌کشد، لذا این موضوع مورد توجه قرار گرفت. قرار شده است سازوکاری اندیشیده شود که معطلی‌ها در مرز کاهش یابد.

موحدیان تصریح کرد: تفاهماتی در حوزه فرهنگی و سینمایی نیز انجام شد و فعالیت‌های دیپلماسی عمومی، از جمله دیدار با ایران‌شناسان ارمنی، مورد توجه قرار گرفت. این افراد هم معلم و هم استاد دانشگاه هستند و تعامل با آنان در حوزه گردشگری، انرژی، برق و گاز و همچنین کشاورزی و کشت فرا سرزمینی اهمیت دارد.

هدف گذاری تجارت ۳ میلیارد دلاری با ارمنستان

وی با اشاره به حضور اتاق بازرگانی کشورمان در این سفر، بیان کرد: اتاق بازرگانی ایران نیز دیدارهایی با مدیر بانک ملت ارمنستان و انجام تبادلات تجاری داشت و حجم تجارت از ۷۰۰ میلیون دلار فراتر رفته و هدف‌گذاری نهایی رسیدن به ۳ میلیارد دلار است. در این سفر بحث‌های گسترده‌ای انجام شد و توافق جامع همکاری راهبردی دو طرف در دست نهایی شدن است. ایران حمایت خود را از صلح بین ارمنستان و آذربایجان اعلام کرده و تأکید دارد مرزهای دو کشور باید برقرار باشد و هیچ کشور ثالثی نباید امنیت منطقه را تهدید کند. شرکت‌ها و نیروهای آمریکایی نباید مزاحمتی ایجاد کنند و طرف ارمنی اطمینان داده است که این موضوع رعایت خواهد شد. موضوع کاهش عوارضی که رانندگان ایرانی هنگام ورود به ارمنستان می‌پردازند نیز مورد بحث قرار گرفت و این از اهم مسائل ارمنستان بود.

این کارشناس امور بین‌المللی با اشاره به سفر به بلاروس اظهار کرد: در حوزه بلاروس نیز بیانیه مشترک صادر شد و ۱۲ تا ۱۳ سند همکاری در زمینه‌های فناوری، کشاورزی، صنعت، رسانه، بهداشت، سلامت، دارو، محیط زیست و سرمایه‌گذاری امضا شد. با توجه به اتحاد بلاروس و روسیه و همکاری‌های ایران و بلاروس در جنبش عدم تعهد و ساختارهای اقتصادی غیر غربی مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان شانگهای، این دیدارها می‌تواند همکاری‌های مشترک را تعمیق بخشد و الگویی راهبردی مشابه یا بهتر از معاهده همکاری راهبردی ایران و روسیه ایجاد کند.

وی ادامه داد: در حوزه مسائل نظامی و پدافندی، بلاروس توانمندی‌هایی دارد که می‌تواند به ایران در تقویت فناوری‌های دفاعی و پدافندی کمک کند تا صورت در درگیری با اسرائیل، شرایط بهتری داشته باشیم.

موحدیان بیان کرد: در مجموع این سفرها به گسترش فعالیت بخش خصوصی ایران در ارمنستان و بلاروس، اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک، رونق تجارت ایران در منطقه قفقاز و اوراسیا، انتقال فناوری و دانش و افزایش فرصت‌های اقتصادی کمک خواهد کرد. این دو سفر می‌تواند همگرایی بین ایران و کشورهای دوست ایجاد کند و در مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و تهدیدات احتمالی، به تحکیم امنیت ملی ایران کمک کند و سفرها در زمان حساسی انجام شد.