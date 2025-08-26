افزایش رطوبت و شرجی در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی با جنوبی شدن جریانات سطحی طی امروز و فردا در سطح استان افزایش رطوبت و شرجی پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین تا پایان هفته، غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.
وی گفت: ضمن اینکه روز چهارشنبه در ساعاتی از بعدازظهر تا اوایل شب در برخی مناطق جنوبی استان با افزایش ابر، احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی دور از انتظار نیست.
وی تصریح کرد: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف گاهی کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا در مناطق شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در نواحی جنوبی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
