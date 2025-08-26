سهمیه ۴۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی به هزار مگاوات افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمانپور، صبح سهشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرحهای گسترده در حوزه انرژی و آموزش خبر داد و گفت: توسعه نیروگاههای خورشیدی و ساخت مدارس جدید از برنامههای جدی ری است.
وی با اشاره به مشکلات اخیر در حوزه برق و آب، از صبوری مردم قدردانی کرد و افزود: با وجود گلایهها، همراهی مردم ستودنی است.
فرماندار ری اظهار داشت: برای احداث نیروگاههای خورشیدی سهمیه ۴۰۰ مگاواتی در نظر گرفته شده که نیازمند ۴۰۰ هکتار زمین بود، اما تاکنون ۵۲۰ هکتار زمین تأمین و برای احداث هزار مگاوات نیز درخواست سرمایهگذاری ثبت شده است. همچنین پروژه ۱۳۲ مگاواتی در شهرک صنعتی شمسآباد در حال اجراست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود ۵۸ مدرسه در شهرستان اشاره کرد و گفت: بخشی از این نیاز با ساخت مدارس جدید و بخشی نیز با مدیریت ظرفیت مدارس اتباع خارجی جبران خواهد شد. به گفته وی، ۱۵ مدرسه تا پایان امسال افتتاح میشود و ۴ مدرسه دیگر نیز با پیشرفت بیش از ۵۰ درصد احتمالاً سال آینده تکمیل خواهد شد.
بر اساس اعلام فرماندار، تقسیم مسئولیت ساخت مدارس به این شرح است: ۸ مدرسه توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی، ۲۸ مدرسه توسط آموزش و پرورش، ۱۰ مدرسه توسط نوسازی مدارس، ۵ مدرسه توسط پالایشگاههای تهران، ۳ مدرسه توسط شهرداریهای باقرشهر و کهریزک و ۲ تا ۳ مدرسه توسط انبوهسازان ساخته خواهد شد.
فرماندار ری همچنین از بازدید خود از بیمارستان فیروزآبادی خبر داد و گفت: این مجموعه پیشرفتهای خوبی داشته و بخش VIP آن نیز فعال شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای برنامههای دولت در حوزه انرژی و آموزش، بخش زیادی از مشکلات مردم شهرستان ری در سال آینده کاهش یابد.
