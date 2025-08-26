به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و سی و نهمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی در روز پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار خواهد شد.

سی و نهمین دوره آزمون گواهینامه و دانشنامه فوق تخصصی به صورت الکترونیک و آزمون کتبی هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی به صورت کاغذی در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار می شود.

محل برگزاری آزمون های شفاهی هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و سی و نهمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی سال ۱۴۰۴

رشته تاریخ ساعت حضور داوطلبان محل برگزاری آزمون شفاهی و آدرس بیماری های مغز و اعصاب الکترونیک (جدول آزمون های شفاهی الکترونیک ملاحظه شود) ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ ۷:۳۰ صبح ولنجک - بلوار دانشجو - خیابان کودکیار - دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی مرکز مهارت های بالینی (skill lab) پزشکی اجتماعی ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ ۸ صبح ولنجک - بلوار دانشجو - خیابان کودکیار - دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی مرکز مهارت های بالینی (skill lab) پزشکی ورزشی ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ ۸ صبح بزرگراه همت - جنب برج میلاد - دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - مرکز مهارت های بالینی (skill lab) جراحی عمومی الکترونیک (جدول آزمون های شفاهی الکترونیک ملاحظه شود) ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ ۸ صبح خیابان انقلاب - خیابان قدس - خیابان پورسینا - دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ساختمان شماره ۸ - مرکز مهارت های بالینی (skill lab) جراحی مغز و اعصاب ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ ۸ صبح بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش) تقاطع خیابان ولیعصر (عج) - دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی چشم پزشکی ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ بعد از آزمون الکترونیک ولنجک - بلوار دانشجو - خیابان کودکیار - دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی - مرکز مهارت های بالینی (skill lab) روانپزشکی الکترونیک (جدول آزمون های شفاهی الکترونیک ملاحظه شود) ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ ۸ صبح جاده مخصوص تهران کرج - کیلومتر ۷ - جنب ورودی اتوبان آزادگان شمال - کوچه جنب پمپ بنزین بیمارستان روانپزشکی ایران

آزمون رشته های بیماری های مغز و اعصاب، جراحی عمومی، چشم پزشکی و روانپزشکی به صورت OSCE و الکترونیک برگزار خواهد شد.

آزمون های شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی برخی دیگر از رشته ها به صورت KFP ٫ PMP ٫ OSCE ٫ MMI و سایر روش های ارزشیابی مبتنی بر رایانه یا ایستگاهی و .... از تاریخ ۱۶ تا ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴ طبق جدول زمانبندی برگزار می شود.