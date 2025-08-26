به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌جمهور در پیامی به مناسبت برگزاری همایش علمی «ابن‌سینا؛ حکیم هزاره‌ها» در دانشگاه علوم پزشکی همدان، روز اول شهریور را فرصتی برای پاسداشت پیوند دانش، ایمان و اخلاق در فرهنگ ایرانی دانست.

وی با اشاره به میراث ماندگار ابن‌سینا در عرصه‌های طب و فلسفه، بازتولید خوانشی نو از حکمت او را برای مواجهه با چالش‌های نوین مادی و معنوی جهان ضروری خواند و کتاب‌های «قانون» و «شفا» را الگویی برای پیوند میان علم و فضیلت توصیف کرد.

متن پیام به شرح ذیل است؛

نخستین روز شهریورماه در تقویم فرهنگ و اندیشه ما به نام حکیم جاوید، ابو علی سینا آذین بسته شده است، طیب فرزانه‌ای که با پرتو عقلانیت و عمق تأمل، راه را برای قرن‌ها کنش آگاهانه و تمدن ساز هموار کرد. این روز نه صرفاً بزرگداشت یک فرد که پاسداشت پیوند ناگسستی میان دانش، ایمان و اخلاق است؛ پیوندی که ایرانیان در طول تاریخ آن را همچون شاهرگی زنده در کالبد هویت خویش پاس داشته‌اند. ابن سینا در مقام فیلسوف و پزشک در افق ایران بزرگ فرهنگی ما شخصیتی وحدت بخش بود؛ حلقه‌ای که رشته‌های پراکنده فرهنگ‌ها، زبان‌ها و باورها را به عقل و حقیقت پیوند می‌داد.

اندیشه او، چه در مدرسه‌های اصفهان، بغداد، بخارا و همدان و چه در کتابخانه های اندلس و پاریس جان و جهان را به هم نزدیک ساخت. او نشان داد که فلسفه ورزی و دانش اندوزی، نه در خلأ و انتزاع، بلکه در خدمت به انسان و جامعه معنا می‌یابد.

آثار سترگ او، از قانون در طب تا شفا در حکمت، شاهدی است بر اینکه سلامت تن و رهایی اندیشه دو ساحل یک رودند؛ رودی که سرچشمه اش در وجدان بیدار و عقل سلیم جاری است.

این کتاب‌ها نه فقط مراجع علمی، بلکه منشورهایی برای زندگی بهتر و انسانی‌تر هستند. امروز که جهان با بحران‌های نوین مادی و معنوی و مشکلات جسمانی و روانی روبه رو است بازتولید اندیشه‌های نوآورانه بر بنیاد میراث بوعلی، ضرورتی گریز ناپذیر است. ما نیازمند خوانشی نو از حکمت او هستیم؛ خوانشی که اقتضائات زمانه را درک کند و در عین حال به جوهره حقیقت وفادار بماند.

به عنوان پزشکی که خود نیز در راه سلامتی و شفای انسان‌ها گام نهاده‌ام، ژرفای آموزه‌های ابوعلی سینا را می‌ستایم و در می یابم که کتاب «قانون» فراتر از متن پزشکی، نقشه‌ای برای صیانت از حیات و کرامت انسان است، همان گونه که شفا چراغی برای رهسپاری در مسیر شناخت و فهم است. این دو، در کنار هم همچون پلی میان تن و جان میان علم و فضیلت و میان فرد و جامعه هستند.

در این روز فرخنده در برابر عظمت نام و یاد این حکیم سرافراز سر ارادت فرود می آورم و از همه فرهیختگان، پزشکان، اندیشمندان، دانشجویان، هنرمندان و برگزار کنندگان این رویداد باشکوه که با همت و عشق، چراغ فرهنگ ایرانی اسلامی را فروزان نگاه می‌دارند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم. امید که با الهام از راه و روش او، ایران و جهان را به سوی آینده‌ای سرشار از خرد، مهر، همبستگی و پیشرفت رهنمون شویم. آینده‌ای که در آن عقلانیت نه شعاری گذرا، بلکه شالوده‌ای برای زندگی جمعی باشد. ان شاء الله