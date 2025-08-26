  1. استانها
پیام ویژه رئیس‌جمهور به همایش «ابن‌سینا؛ حکیم هزاره‌ها» در همدان

همدان- رئیس‌جمهور، به مناسبت همایش علمی «ابن‌سینا؛ حکیم هزاره‌ها» به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان پیام ویژه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌جمهور در پیامی به مناسبت برگزاری همایش علمی «ابن‌سینا؛ حکیم هزاره‌ها» در دانشگاه علوم پزشکی همدان، روز اول شهریور را فرصتی برای پاسداشت پیوند دانش، ایمان و اخلاق در فرهنگ ایرانی دانست.

وی با اشاره به میراث ماندگار ابن‌سینا در عرصه‌های طب و فلسفه، بازتولید خوانشی نو از حکمت او را برای مواجهه با چالش‌های نوین مادی و معنوی جهان ضروری خواند و کتاب‌های «قانون» و «شفا» را الگویی برای پیوند میان علم و فضیلت توصیف کرد.

متن پیام به شرح ذیل است؛

نخستین روز شهریورماه در تقویم فرهنگ و اندیشه ما به نام حکیم جاوید، ابو علی سینا آذین بسته شده است، طیب فرزانه‌ای که با پرتو عقلانیت و عمق تأمل، راه را برای قرن‌ها کنش آگاهانه و تمدن ساز هموار کرد. این روز نه صرفاً بزرگداشت یک فرد که پاسداشت پیوند ناگسستی میان دانش، ایمان و اخلاق است؛ پیوندی که ایرانیان در طول تاریخ آن را همچون شاهرگی زنده در کالبد هویت خویش پاس داشته‌اند. ابن سینا در مقام فیلسوف و پزشک در افق ایران بزرگ فرهنگی ما شخصیتی وحدت بخش بود؛ حلقه‌ای که رشته‌های پراکنده فرهنگ‌ها، زبان‌ها و باورها را به عقل و حقیقت پیوند می‌داد.

اندیشه او، چه در مدرسه‌های اصفهان، بغداد، بخارا و همدان و چه در کتابخانه های اندلس و پاریس جان و جهان را به هم نزدیک ساخت. او نشان داد که فلسفه ورزی و دانش اندوزی، نه در خلأ و انتزاع، بلکه در خدمت به انسان و جامعه معنا می‌یابد.

آثار سترگ او، از قانون در طب تا شفا در حکمت، شاهدی است بر اینکه سلامت تن و رهایی اندیشه دو ساحل یک رودند؛ رودی که سرچشمه اش در وجدان بیدار و عقل سلیم جاری است.

این کتاب‌ها نه فقط مراجع علمی، بلکه منشورهایی برای زندگی بهتر و انسانی‌تر هستند. امروز که جهان با بحران‌های نوین مادی و معنوی و مشکلات جسمانی و روانی روبه رو است بازتولید اندیشه‌های نوآورانه بر بنیاد میراث بوعلی، ضرورتی گریز ناپذیر است. ما نیازمند خوانشی نو از حکمت او هستیم؛ خوانشی که اقتضائات زمانه را درک کند و در عین حال به جوهره حقیقت وفادار بماند.

به عنوان پزشکی که خود نیز در راه سلامتی و شفای انسان‌ها گام نهاده‌ام، ژرفای آموزه‌های ابوعلی سینا را می‌ستایم و در می یابم که کتاب «قانون» فراتر از متن پزشکی، نقشه‌ای برای صیانت از حیات و کرامت انسان است، همان گونه که شفا چراغی برای رهسپاری در مسیر شناخت و فهم است. این دو، در کنار هم همچون پلی میان تن و جان میان علم و فضیلت و میان فرد و جامعه هستند.

در این روز فرخنده در برابر عظمت نام و یاد این حکیم سرافراز سر ارادت فرود می آورم و از همه فرهیختگان، پزشکان، اندیشمندان، دانشجویان، هنرمندان و برگزار کنندگان این رویداد باشکوه که با همت و عشق، چراغ فرهنگ ایرانی اسلامی را فروزان نگاه می‌دارند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم. امید که با الهام از راه و روش او، ایران و جهان را به سوی آینده‌ای سرشار از خرد، مهر، همبستگی و پیشرفت رهنمون شویم. آینده‌ای که در آن عقلانیت نه شعاری گذرا، بلکه شالوده‌ای برای زندگی جمعی باشد. ان شاء الله

