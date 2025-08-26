به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در سومین روز از هفته دولت و با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، مدیریت جهاد کشاورزی میناب، معاونین فرمانداری ویژه میناب در کشتارگاه و بسته بندی مرغ شرق هرمزگان به بهره برداری رسید.

علیرضا رفیعی پور معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: در هفته دولت در هرمزگان ۶۵ طرح کشاورزی در حوزه‌های مختلف شامل صنایع، کشتارگاه، شیلات، حوزه آب و خاک، با اعتبار بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال هزینه شده است که بیش از ۶ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.

ناصر نورزاده معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: در هفته دولت در میناب ۱۳ طرح کشاورزی با اعتبار یکهزار و ۴۸۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: مهم تمرین و شاخص تمرین طرح افتتاح بزرگترین کشتارگاه و بسته‌بندی مرغ در شرق هرمزگان با مساحت ۲۰ هزار مترمربع، با زیر بنای ۳۲۰۰ متر مربع احداث شده است که سالیانه ظرفیت تولید ۳۳ هزار تن را دارد.

در کشتارگاه مکران مرغ میناب ۶۵ نفر به صورت مستقیم و ۲۴۰ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال دارند.