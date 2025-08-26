به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رضایی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از طرح‌های منابع طبیعی از افتتاح دو پروژه آبخیز داری سمنان طی هفته دولت خبر داد و ابراز داشت: هدف از تعریف این طرح‌ها کمک به بهبود و مدیریت و حفاظت هر چه بهتر آب و خاک است.

وی افزود: احداث بندهای سنگ و ملات در حوزه زرد تل با حجم عملیاتی ۲۰۰ مترمکعب با اعتبار مبلغ پنج میلیارد ریال از جمله طرح‌های منابع طبیعی هفته دولت خواهد بود.

رئیس اداره منابع طبیعی سمنان با بیان اینکه بندهای سنگ و ملات در حوزه شهرک صنعتی با حجم عملیاتی ۷۱۰ مترمکعب به بهره برداری می‌رسد، ابراز داشت: اعتبار این طرح مبلغ ۱۸ میلیارد ریال است.

رضایی با تاکید بر اینکه هدف اصلی پروژه‌های آبخیز داری جلوگیری از حوادثی نظیر بروز سیلاب است، تصریح کرد: این بندهای خاکی مانع خروج روان آب‌های سطحی شده و نفوذ پذیری آب در خاک را بیشتر می‌کند.

وی با بیان اینکه پروژه مرمت و لایروبی بند خاکی ویراب با حجم ۱۶ هزار متر مکعب و تخصیص ۱۲ میلیارد و ۹۶ میلیون ریال اجرا شده است، افزود: این اقدام باعث افزایش ظرفیت و کارایی سازه‌ها به ویژه ذخیره سازی بهتر آب باران می‌شود.