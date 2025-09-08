هزینه ۱۹ میلیاردی برای مهار سیلاب در شهرک صنعتی سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر بیدختی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره منابع طبیعی سمنان از اجرای طرح آبخیزداری منطقه شهرک صنعتی این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: هدف از انجام این طرح مدیریت سیلاب در منطقه است.

وی با بیان اینکه این طرح در حجم ۷۷۰ متر مکعب سنگ و ملات طی سال جاری به اتمام رسید، افزود: برای بهره برداری آن ۱۹ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مسئول واحد آبخیزداری اداره منابع طبیعی سمنان با بیان اینکه این طرح نقش مهم در حفاظت خاک دارد، ابراز داشت: این اقدام راهی برای پیشگیری از فرسایش خاک بر اثر سیلاب‌های مخرب است.

بیدختی تصریح کرد: تقویت سفره‌های آبخوان دیگر اثرات اجرای این پروژه است چرا که شرایط کاهش سرعت روان آب و نفوذ آن به درون زمین را فراهم می‌کند.

وی افزود: با توجه به اثرات مثبت و سازنده اجرای طرح‌های آبخیزداری قطعاً علاوه بر اجرای این پروژه‌ها مرمت و بازسازی بندهای سنگ و ملات نیز در دستور کار است.