۴ طرح منابع طبیعی میامی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صادقی ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره منابع طبیعی میامی بابیان اینکه طی هفته دولت چهار طرح منابع طبیعی به بهره برداری رسید، ابراز داشت: برای افتتاح این طرح‌ها اعتباری حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد سه دوره در حوزه آبخیزداری بوده است، افزود: احداث سنگ و ملات حوزه دشت دانیال، احداث سنگ و ملات حوزه باغچه- سوداغلن و لایروبی سنگ و ملات ارمیان- قدس- محمد آباد از جمله این طرح‌ها است.

رئیس اداره منابع طبیعی میامی با بیان اینکه یک پروژه نیز در حوزه بیابان زدایی انجام گرفته است، ابراز داشت: این طرح کاشت تاغ به مساحت ۱۰۰ هکتار در منطقه فرومد بوده است.

صادقی با بیان اینکه هدف از افتتاح این طرح‌ها کمک به حفظ و احیای منابع طبیعی است، تصریح کرد: این پروژه‌ها گامی به سوی حداقل رسیدن فرسایش خاک و افزایش بهره وری آب در منطقه است.

وی با بیان اینکه طرح‌های حوزه منابع طبیعی مستمر ادامه دارد، افزود: کاشت نهال، مدیریت هرزاب، مرمت پروژه‌های آبخیز داری از جمله برنامه‌هایی که طی سال در دستور کار منابع طبیعی است.