  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷

۴ طرح منابع طبیعی میامی به بهره برداری رسید

۴ طرح منابع طبیعی میامی به بهره برداری رسید

میامی- رئیس اداره منابع طبیعی میامی از بهره برداری چهار طرح منابع طبیعی این شهرستان طی هفته دولت خبر داد و گفت: برای این طرح‌ها ۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صادقی ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره منابع طبیعی میامی بابیان اینکه طی هفته دولت چهار طرح منابع طبیعی به بهره برداری رسید، ابراز داشت: برای افتتاح این طرح‌ها اعتباری حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد سه دوره در حوزه آبخیزداری بوده است، افزود: احداث سنگ و ملات حوزه دشت دانیال، احداث سنگ و ملات حوزه باغچه- سوداغلن و لایروبی سنگ و ملات ارمیان- قدس- محمد آباد از جمله این طرح‌ها است.

رئیس اداره منابع طبیعی میامی با بیان اینکه یک پروژه نیز در حوزه بیابان زدایی انجام گرفته است، ابراز داشت: این طرح کاشت تاغ به مساحت ۱۰۰ هکتار در منطقه فرومد بوده است.

صادقی با بیان اینکه هدف از افتتاح این طرح‌ها کمک به حفظ و احیای منابع طبیعی است، تصریح کرد: این پروژه‌ها گامی به سوی حداقل رسیدن فرسایش خاک و افزایش بهره وری آب در منطقه است.

وی با بیان اینکه طرح‌های حوزه منابع طبیعی مستمر ادامه دارد، افزود: کاشت نهال، مدیریت هرزاب، مرمت پروژه‌های آبخیز داری از جمله برنامه‌هایی که طی سال در دستور کار منابع طبیعی است.

کد خبر 6578637

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها