به گزارش خبرگزاری مهر، مریم صادقیپور، در برنامه «اینجا طبیب» با اشاره به ارتباط مستقیم رفلاکس معده و پوسیدگی دندانها، بر ضرورت مراقبتهای ویژه دهان و دندان در افراد مبتلا به این اختلال گوارشی تأکید کرد.
وی درباره راههای پیشگیری از پوسیدگی دندان در افراد مبتلا به رفلاکس معده گفت: رفلاکس معده باعث اسیدی شدن محیط دهان میشود و این حالت اسیدی، به مرور زمان موجب سایش مینای دندان و افزایش ریسک پوسیدگی میشود.
صادقیپور، با بیان اینکه اولین قدم برای پیشگیری، شناسایی علت رفلاکس و مدیریت آن با کمک متخصص گوارش است، افزود: تا زمانی که رفلاکس کنترل نشود، محیط دهان در معرض آسیب مداوم قرار دارد. بنابراین مراجعه به پزشک گوارش برای درمان ریشهای این مشکل ضروری است.
وی در ادامه توصیههایی برای مراقبت بیشتر از دندانها در این افراد ارائه داد و گفت: افرادی که رفلاکس معده دارند باید آب بیشتری بنوشند، از آدامسهای بدون قند برای تحریک بزاق استفاده کنند، زبان خود را حتماً مسواک بزنند و بهطور منظم تحت نظر دندانپزشک باشند.
این دندانپزشک در پایان اظهار کرد: این مراقبتها نقش مهمی در کاهش اثرات اسیدی محیط دهان دارند و میتوانند از آسیب به مینای دندان و بروز پوسیدگیهای شدید جلوگیری کنند.
