۱۶۴ طرح در بجنورد با اعتبار نزدیک ۱۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر چهارشنبه در آیین افتتاح پروژه‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان بجنورد اظهار کرد: رسوب و نفوذ فعالان اقتصادی و صنعتی در خراسان شمالی موجب رونق تولید می‌شود و اگر رونق تولید شکل نگیرد، افزایش کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌ها به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل خواهد شد.

وی شناسایی ظرفیت‌های تولیدی متناسب با نیازهای خراسان شمالی را ضروری دانست و افزود: شهرک‌های صنعتی باید با حمایت از واحدهای تولیدی زمینه استمرار فعالیت آن‌ها را فراهم کنند.

استاندار خراسان شمالی همچنین با ابراز خرسندی از پیشرفت واحدهای صنعتی و سرمایه‌گذاران گفت: مشاهده رشد و توسعه این سرمایه‌های بزرگ، مایه افتخار است.

در این مراسم، فرماندار بجنورد نیز از بهره‌برداری ۱۶۴ پروژه با اعتبار ۱,۳۲۷ میلیارد تومان در سطح شهرستان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی ۵ پروژه دیگر نیز با ۴۲ میلیارد تومان آغاز شده است.

محمدرضا موفق افزود: مجموع اعتبار این پروژه‌ها به یک و نیم همت می‌رسد که نسبت به سال گذشته بیش از ۷ برابر افزایش یافته است.