هدف از برگزاری نشست خبری وزیر ارشاد چه بود؟؛ خنثی و بدون خروجی!

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای گذشته؛ نه آنقدر دور که به دوران باستان مرتبط باشد و نه آنقدر نزدیک که منظور ۳ یا ۴ سال اخیر باشد، وقتی قرار بود نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شود هیجان حضور در نشست و طرح پرسش از وزیر توسط خبرنگاران و پاسخهایی که وزیر میداد و جریانی که به راه میافتاد، بالا بود. اکثر خبرنگاران دوست داشتند که در آن نشست حضور پیدا کنند و سهمی در جریانسازی یا ایجاد چالش داشته باشند.
اما هر چه از آن دوران به سالهای اخیر نزدیک شدیم، حال و هوای این نشستها، پرسش و پاسخها و نتیجه و خروجی آنها بسیار تغییر کرد و بسیار به سطح نزدیک شد.
بهانه نگارش این یادداشت برگزاری نشست خبری سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صبح ۴ شهریور در مکان باغ زیبا است؛ نشستی که با نشستهای خبری دوران گذشته مدنظر فاصلهای بسیار زیاد داشت، چه از نظر سخنان و پاسخهای وزیر ارشاد و پرسشهای مطرح شده از سوی خبرنگاران و حضور پر سر و صدای دوربینهای فیلمبرداری که در دوران مدنظر به این تعداد و اندازه نبود و چه از نظر شکل برگزاری نشست.
صبح زود بیایید زنبیل بگذارید!
اتفاق عجیبی که در برگزاری نشست ۴ شهریور رقم خورد که گویا یکی از رسوم برگزاری نشستهای اخیر وزیر آن هم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است، تأثیر حضور زودهنگام در محل برگزاری نشست و ثبتنام برای گرفتن نوبت طرح پرسش بود. اینکه هر خبرنگاری زودتر به صف ثبتنام برسد و نامنویسی کند زودتر میتواند پرسش خود را از وزیر بپرسد و اگر دیر به این صف بپیوندد در دقیقه ۹۰ بخت برای پرسشگری با او یار خواهد بود.
این روند به نوعی شبیه صفهای نانوایی در سالهای دور یا صفهای مرغ و گوشت در بازارهای میوه و ترهبار است؛ هر کس زودتر بیاید و زنبیل بگذارد زودتر موفق به خرید مورد نظر میشود.
عجیب است که در بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ ابتکار و نوآوری برای برگزاری نشست رسانهای وزیر و نحوه و شکل طرح پرسشها از سوی خبرنگاران وجود ندارد و راحتترین و تکراریترین کار نوبتدهی بر اساس زمان ورود خبرنگاران به محل برگزاری نشست است.
فیلمبردارهایی که مسئول خسته نباشید بودند!
در نشست ۴ شهریور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهد حضور پرتعداد فیلمبرداران شبکهها، سایتها و رسانههای مختلف بودیم که آنها هم بر اساس ساعت ورود و یا رتبهبندی در داشتن رفاقت عمیق یا سطحی با دیگران، جای مناسب یا غیر مناسب را در اختیار گرفته بودند. عجیب اینکه برخی از این فیلمبردارها تعیین میکردند که نشست خبری وزیر ارشاد ادامه پیدا کند یا نه. برخی از این افراد بعد از طرح پرسش خبرنگار و پاسخ وزیر، با بیان عبارت «خسته نباشید» آن هم با صدای بلند نشان میدادند که حوصلهشان سر رفته و موافق پایان نشست هستند.
این رفتار آنقدر غیرحرفهای بود که با واکنش برخی خبرنگاران و فعالان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مواجه شد.
در عین حال این انتظار میرفت که برگزارکنندگان نشست رسانهای وزیر کنترلی بر این رفتار داشته باشند.
وزیر ارشاد خبر از چالشهای موجود در زیرمجموعههای خود دارد؟
وقتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشستی رسانهای حضور پیدا میکند انتظار میرود که بر چالشهای ایجادشده در زیرمجموعههای فرهنگی و هنری خود واقف باشد و اگر قرار است به پرسشی پاسخ دهد، به نکات دقیق و قابل توجهی اشاره کند. سیدعباس صالحی در نشست رسانهای خود نشان داد از چالشهایی که در زیرمجموعههای خود از جمله معاونت امور هنری و سازمان سینمایی وجود دارد مطلع نیست از این رو اطلاعات و پاسخهایی که ارائه میداد هیچ نکته و ویژگی خاصی نداشت.
این در حالی است که طی چند ماه اخیر چالشهای متعددی در معاونت امور هنری وزارتخانه به دلیل تصمیمگیریها و اقدامات معاون هنری وزیر شکل گرفته و هر روز بر تعداد و عمق و کیفیت چالشها افزوده شده است. سازمان سینمایی عملکرد خاصی نداشته و برنامههای مختلفی از جمله جشنواره جهانی فیلم فجر بلاتکلیف است.
اما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت چهاردهم به گونهای در نشست رسانهای صحبت کرد که گویی همه امور به خوبی انجام میشوند و این وزارتخانه با معاونتها و مراکز و دفاتر زیرمجموعه خود طی حدود یک سال گذشته هر کاری کرده در راستای جلب نظر هنرمندان و وحدت و انسجام میان جامعه هنری و تزریق آن جامعه مخاطب بوده است!
دستان خالی خبرنگاران در طرح پرسش جریانساز و چالشی از وزیر
نکتهای هم که نباید در نشست اخیر سیدعباس صالحی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را نادیده گرفت این است که متأسفانه برخی از اهالی رسانه صرفاً به عنوان «خبربنویس» عمل میکنند و جایگاهی به عنوان خبرنگار برای خود قائل نیستند. این وضعیت با شنیدن پرسشهای برخی از اصحاب رسانه مشهود بود. چالشهای بسیاری در زیرمجموعههای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت چهاردهم وجود دارد اما اکثر پرسشهایی که مطرح میشد به هیچکدام از این موارد مرتبط نبود و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با خیالی آسوده و راحت و گاهی با خنده و شوخطبعی به آنها پاسخ میداد.
اینکه خبرنگاران در حال حاضر تا چه حد دغدغه حوزههای تحت پوشش خود در عرصههای فرهنگ و هنر را دارند و تا چه حد دغدغهمند جریانسازی و به چالش کشیدن مدیران و مسئولان مربوطه هستند، فاصله زیادی با خبرنگاران و فعالیت آنها در گذشتههایی که در ابتدای این مکتوب به آن اشاره شد دارد؛ اکثر خبرنگاران پرسشهایی را مطرح میکنند که اولین چالش آن چرایی خطور کردن چنین پرسشی به ذهن پرسشکننده آن است.
چرا معاونان وزیر نشست برگزار نکردند؟
با مراجعه به خروجی اخبار منتشر شده از نشست خبری سیدعباس صالحی در ۴ شهریور با این مهم مواجه میشویم که این نشست در کل خروجی قابل توجه و قابل قبولی نداشته و تنها یک دورهمی بوده که وزیر و خبرنگاران با هم داشتهاند. این نشست نه به معضلات موجود در زیرمجموعههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پاسخ داد و نه حرفی برای جامعه هنری و فعالان در عرصههای سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی داشت.
تنها خروجی این نشست خیال راحت برای معاونان و مدیران زیرمجموعه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که گمان میکردند در نشست وزیر قرار است پنبه عملکرد و فعالیتهایشان زده شود!
وقتی وزیر از زیرمجموعههای خود خبر ندارد بهتر نبود به جای صرف کردن زمان و عمر گرانبهای خود و دیگران بابت برگزاری نشستی بیثمر، دستور به برگزاری نشست معاونان خود با اصحاب رسانه میداد و خود بعد از رصدکردن خروجی این نشستها و جریانها و چالشهایی که در آنها مطرح میشد، اقدام به برگزاری نشست میکرد تا بگوید بر چه اساس و دلیل معاونان و مدیران خود را انتخاب کرده و پای تصمیمها و اقدامات آنها میایستد؟
